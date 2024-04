Jak mówią sami Ukraińcy, których personalia i wizerunki nie są ujawniane z przyczyn bezpieczeństwa, kurs był wymagający ale ciekawy. Obejmował on język angielski i podstawowe szkolenie lotnicze w zakresie pilotażu, lotów indywidualnych i w formacji, medycyny lotniczej oraz wysokich przeciążeń. Przebieg programu uznano z sukces, przygotowujący pilotów do kolejnych kroków w kierunku gotowości bojowej.

W działania oprócz Central Flying School (CFS) Royal Air Force zaangażowana była firma Babcock, która wspiera w Wielkiej Brytanii szkolenie i zapewnia gotowość niezbędnego sprzętu. W tym przypadku były to specjalne wirówki do treningu w zakresie wysokich przeciążeń, symulatory, ale przede wszystkim flota samolotów szkolnych Grob Tutor. jest to niewielki, jednosilnikowy samolot produkcji niemieckiej, napędzany silnikiem tłokowym o mocy 180 KM.

Maszyna ma charakterystyczną, pękatą kabinę dla dwóch pilotów siedzących obok siebie, która zapewnia doskonałą widoczność i komunikację, stałe podwozie z kołem przednim oraz skrzydła o rozpiętości 10 m. Grob 115, bo taka jest nazwa handlowa tej maszyny otrzymał w RAF nazwę własną Grob Tutor, którą odziedziczył po słynnych samolotach szkolnych z lat trzydziestych Avro Tutor. Słowo „tutor” w języku angielskim oznacza nauczyciela lub instruktora, więc jest świetną nazwą dla samolotu szkolnego, który jest łatwy w pilotażu i „wiele wybacza”. Maszyna waży około 990 kg i osiąga prędkość ponad 340 km/h. POwala zarówno na szkolenie z podstaw pilotażu jak też na skomplikowane ewolucje.

Firma Babcock zadbała o to, aby program szkoleniowy został zrealizowany przed terminem, a dostępność samolotów była stuprocentowa. Instruktorzy RAF-u na samolotach Grob Tutor uczą pilotów ogólnych procedur obsługi, latania według wskazań przyrządów, nawigacji na średnich i niskich poziomach oraz lotu w formacji.

Dziesięciu pilotów, którzy ukończyli kurs, przejdzie teraz do kolejnego etapu szkolenia lotniczego. Trening ma ich przygotować do ćwiczeń z wykorzystaniem myśliwców F-16, które zostaną dostarczone przez kraje należące do Koalicji Sił Powietrznych (Ang.: Air Force Capability Coalition), do których należą m.in.: Dania, Holandia i Stany Zjednoczone.

Przy okazji wręczenia dyplomów, sekretarz stanu Wielkiej Brytanii ds. obrony Grant Shapps powiedział: „Chciałbym pogratulować pilotom ukończenia szkolenia wstępnego w Wielkiej Brytanii. Dzięki światowej sławy zdolnościom RAF, ukraińscy piloci przeszli jedne z najlepszych dostępnych szkoleń i są teraz znacznie bliżej dołączenia się do walki z nielegalną inwazją Putina”. Jak dodał - „Wielka Brytania przez ostatnie dwa lata przodowała w budowaniu potencjału powietrznego Ukrainy, wyposażając ukraińskie samoloty w dodatkowy sprzęt, a także będąc pierwszym krajem, który dostarczył Ukrainie rakiety manewrujące dalekiego zasięgu.”

Piloci, którzy zakończyli kurs podstawowy w Wielkiej Brytanii, trafili już m.in. do Francji, gdzie będą uczyć się latać na bardziej zaawansowanych platformach, aby przejść na samoloty odrzutowe, a następnie zacząć szkolenie typu na samolotach F-16.