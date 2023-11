Była to ostatnia w tym roku dostawa, co oznacza, że 12 samolotów w wersji przejściowej FA-50GF (ang. Gap Filler) dotarło już do Polski. Mają one wypełnić lukę, jaka powstała po przekazaniu myśliwców MiG-29 na Ukrainę. Tak szybka dostawa była możliwa dzięki temu, że siły powietrzne Republiki Korei zgodziły się na przekazanie Polsce samolotów, które miały do nich trafić na mocy umowy z 2020 roku. Warszawa zamówiła w 2022 roku 48 samolotów FA-50, w tym 12 maszyn w wersji obecnej konfiguracji produkcyjnej FA-50 Block 10, o ograniczonych możliwościach bojowych z dostawą do końca 2023 roku. Posłużą one przede wszystkim do treningu i szkolenia pilotów.

Kolejnych 36 samolotów w nowocześniejszej konfiguracji przeznaczonej specjalnie dla Polski, opartych o wariant FA-50 Block 20, ma być dostarczanych od roku 2025, a więc już za dwa lata. Będą one oznaczone FA-50PL i wyposażone w amerykański radar AESA typu PhantomStrike opracowane przez koncern Raytheon oraz pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM z aktywnym naprowadzaniem radarowym. Mogą one razić cele na dystansie do 80 km. Nowe maszyny zastąpią m.in. samoloty Su-22M3/4, które już wiele lat temu miały zostać wycofane z eksploatacji. Docelowo również FA-50GF z Mińska Mazowieckiego zostaną doprowadzone do jednolitego standardu FA-50PL.

KAI FA-50 Fighting Eagle jest nazywany przez MON lekkim myśliwcem, ale jest to naddźwiękowy samolot szkolno-bojowy, który powstał na bazie maszyny szkolno-treningowej T-50 Golden Eagle. Osiąga on prędkość ponad 1800 km/h, czyli 1,5 Macha i zasięg operacyjny 1800 km, a jego pułap maksymalny 14,6 km. Przy maksymalnej masie startowej 12,3 tony maszyna FA-50 może przenosić 4,5 tony uzbrojenia. Dla obecnej wersji FA-50 Block 10 są to bomby i pociski kierowane powietrze-ziemia AGM-65 Maverick oraz rakiety krótkiego zasięgu powietrze-powietrze naprowadzane na podczerwień AIM-9M Sidewinter. Może też przenosić zasobnik celowniczy Sniper, który umożliwia naprowadzanie uzbrojenia kierowanego na odbity promień lasera, takiego jak bomby korygowane Paveway.