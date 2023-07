Wojsko zamówi setki transporterów KTO Rosomak. Umowa jeszcze w tym roku

Wieża ZSSW-30 która powstała we współpracy HSW i WB Electronics jest zdalnie sterowana i uzbrojona w armatę automatyczną 30 mm, karabin maszynowy kalibru 7,62 mm oraz dwa przeciwpancerne pociski kierowane Spike. Jej specyficzną cechą jest to, że w odróżnieniu od wcześniej stosowanej wieży włoskiej Hitfist-30P cała jej mechanika znajduje się w samej wieży i nie zajmuje przestrzeni w przedziale bojowym. Dzieje się tak, ponieważ załoga sterują nią zdalnie i nie znajduje się w jej obrębie. Powoduje to jednak zmianę środka ciężkości całego pojazdu, który został przeniesiony ku górze.

Mówiąc kolokwialnie, górna część pojazdu jest cięższa gdyż większa część „żelastwa” wieży jest umieszczone powyżej kadłuba, co np. zmniejsza jego stabilność podczas pływania. Dlatego wojsko podczas testów pływalności KTO Rosomak w wersji z wieżą ZSSW-30 zrezygnowało ze strzelania. Kadłub KTO Rosomak-L został wydłużony o 60 cm w część środkowej, między przednią i tylną parą osi. Dzięki temu całkowita długość kadłuba wynosi 8,4 m. Poprawiło to nie tylko stabilność podłużna ale też wyporność, czyli krótko mówiąc zdolność do pływania.

Jak informuje portal Defence24.pl, jeszcze w bieżącym roku ma zostać podpisana ze spółką Rosomak SA umowa obejmująca dostawy od 250 nawet do 400 pojazdów KTO Rosomak-L. Powinno to pozwolić na wypełnienie zapotrzebowania Wojska Polskiego związanego z kołowymi bojowymi wozami piechoty, czyli wersją z wieżą bezzałogową ZSSW-30, ale też pojazdami specjalistycznymi na podwoziu KTO Rosomak-L.

Obecnie brak jest dodatkowych informacji na temat innych zmian jakie wprowadzono w wydłużonych pojazdach, poza zastosowaniem potężniejszego silnika Scania DC13 o mocy 610 KM i większych zbiorników paliwa. Podczas MSPO 2022 spółka Rosomak SA należąca do PGZ przedstawiła po raz pierwszy pojazd Rosomak MLU (Mid-Life Upgrade) który prezentował kilka możliwych modyfikacji. Obejmują one wiele rozwiązań zwiększających ergonomię i ogólną charakterystykę pojazdu, takich jak reflektory LED, nowy właz kierowcy, czujnik cofania czy ulepszone pędniki wodne. Firma oferuje kilka różnych wariantów modyfikacji które mogą też zawierać np. zastąpienie drzwi przedziału desantowego rampą czy wzmocnienie opancerzenia kadłuba.

Nie jest wykluczone, że umowa ramowa i pierwsza umowa wykonawcza na dostawy KTO Rosomak-L mogą zostać podpisane we wrześniu, podczas salonu przemysłu obronnego MSPO w Kielcach.