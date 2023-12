Wielki kontrakt między PGZ i MBDA UK. W Polsce powstanie ponad 100 wyrzutni i aż 1000 rakiet

Umowa jest kontynuacją dotychczasowej współpracy, która obejmowała m.in. produkcję wybranych komponentów pocisków kierowanych MBDA UK. Umowa pomiędzy PGZ S.A. a MBDA UK jest kolejnym etapem budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski. Jest to umowa o dużym znaczeniu, ponieważ obejmie ponad 1000 rakiet CAMM-ER, ponad 100 wyrzutni, a jej wartość przekracza 4 mld funtów, czyli ponad 20 mld złotych.

„Dzisiejsza umowa pozwoli nam realizować umowy zawarte z Agencją Uzbrojenia 5 września 2023 r. w Kielcach w ramach tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Jednocześnie rozwiniemy kompetencje naszych spółek w zakresie technologii rakietowych. Gotowość do przekazania technologii oraz podzielenia się wiedzą była jednym z powodów wyboru właśnie tego partnera w programie Narew” – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Reprezentujący stronę brytyjską Eric Béranger, prezes MBDA stwierdził - „Skala i cel programu Narew są imponujące – chodzi o budowę polskiej tarczy przeciwlotniczej przy użyciu naszych rakiet z rodziny CAMM i wyrzutni iLauncher, które będą chronić całe polskie niebo. Transfer technologii w Narwi zapewni Polsce suwerenne zdolności w zakresie zaawansowanego uzbrojenia. Jesteśmy bardzo dumni z zaufania, jakim obdarzyła nas Polska i cieszymy się na myśl o przyszłości partnerstwa z jedenastoma podmiotami tworzącymi Konsorcjum PGZ-NAREW”.

W skład powołanego 11 grudnia 2014 r. Konsorcjum PGZ-NAREW wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider konsorcjum), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A, PIT-RADWAR S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. W projekcie uczestniczyć będą mogły również inne przedsiębiorstwa z Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz szereg spółek prywatnych, placówek badawczo-rozwojowych oraz ośrodków akademickich.

Program NAREW to opracowanie oraz dostawa komponentów i podsystemów dla dwudziestu trzech przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu. To dostawy nowoczesnego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP, ale również pozyskanie technologii oraz wiedzy, budowa potencjału przemysłowego, zarządzanie projektem oraz integracja systemu przez polski przemysł obronny. Jest to efekt rozwijających się relacji między MBDA i PGZ oraz kontynuacja zapisów Porozumienia o Strategicznej Współpracy, zawartego przez firmy w 2017 r. Transfer technologii związany z projektem Narew i będący jego skutkiem rozwój polskich podmiotów przemysłowych jest wyjątkowy dla partnerstwa obronnego Wielkiej Brytanii i Polski i toruje drogę do głębokich powiązań z Polską w zakresie zaawansowanych systemów uzbrojenia.

PGZ/MBDA/MON/JS