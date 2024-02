Węgry powiększą flotę samolotów bojowych. Więcej Gripenów od Szwecji

Dwie umowy podpisane zostały w piątek 23 lutego rano przez ministra obrony Węgier Kristofa Szalaya-Bobrovniczky’ego w obecności dwóch premierów. Drugie z porozumień dotyczy systemów logistycznych i usług wsparcia związanych z Gripenami.

"Dzisiejsze spotkanie jest zakończeniem długiego procesu, który można również nazwać procesem odbudowy zaufania" – przyznał na konferencji Orban, dodając, że porozumienie wojskowe zwiększy zaangażowanie Węgier w NATO. Poinformował również o rozpoczęciu, wraz ze Szwedami, badań nad sztuczną inteligencją.

Polityk potwierdził, że węgierski parlament zbierze się w poniedziałek, aby zagłosować nad przystąpieniem Szwecji do NATO.

Umowa na dzierżawę przez Węgry 14 szwedzkich myśliwców Gripen została zawarta w 2001 roku, a samoloty dostarczono w latach 2006-07. Kontrakt obowiązuje do 2026 roku i ma zostać przedłużony. Obecnie węgierskie siły powietrzne składają się 12 jednomiejscowych Gripenów C i pary dwumiejscowych odrzutowców typu D.

Kristersson wyraził przekonanie, że umowa w sprawie Gripenów przyniesie korzyści obu krajom.

Szalay-Bobrovniczky już w grudniu 2022 roku mówił, że cztery nowe Gripeny mogą pojawić się na Węgrzech w 2024 roku – przypomniał dziennik "Magyar Nemzet".

"Nasze siły powietrzne chronią bezpieczeństwo węgierskiego nieba przy pomocy samolotów Gripen" – napisał w piątek na Facebooku minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. "Dzięki tej flocie możemy również przyjść z pomocą naszym sojusznikom z NATO w ramach patrolowania nieba nad Słowacją, Słowenią czy krajami bałtyckimi" – dodał.

Szef szwedzkiego rządu przybył do Budapesztu w piątek, aby rozmawiać o dwustronnej współpracy w zakresie obronności i bezpieczeństwa oraz przygotowaniach do węgierskiej prezydencji w UE. Jego wizyty domagali się politycy rządzącej na Węgrzech koalicji Fidesz-KDNP, którzy argumentowali, że będzie to formą okazania szacunku ich krajowi i przyspieszy głosowanie nad przystąpieniem Szwecji do NATO.

Węgrzy wielokrotnie podkreślali, że ich kraj nie będzie ostatnim członkiem Sojuszu, który wyrazi zgodę na dołączenie Szwecji do NATO. W poniedziałek 26 lutego węgierski parlament ma głosować nad formalnym zatwierdzeniem kandydatury Sztokholmu do NATO. Ostatnie głosowanie nad zgodą wejścia Szwecji do NATO zostało zignorowane przez partię Victora Orbana, ale obecnie premier Węgier zapowiada ​​teraz poprze kandydaturę Szwecji. Szwedzki wniosek o przystąpienie do NATO został złożony w parlamencie przez rząd Orbana w lipcu 2022 roku.

PTM/PAP