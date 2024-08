To będzie ogromna produkcja rakiet Patriot. USA chcą, by Japonia zwiększyła produkcje i uzupełniła amerykańskie zapasy

Na początku sierpnia informowaliśmy o tym, że Japońskie Ministerstwo Obrony podpisało pierwszy kontrakt na dostawę rakiet do systemów obrony przeciwrakietowej Patriot PAC-3 do Stanów Zjednoczonych, co ma na celu uzupełnienie zapasów amerykańskich po tym, gdy USA sporą część przekazały Ukrainie. Japonia według Nikkei Asia miała sprzedaż USA 10 rakiet Patriot.

Decyzja Japonii w tej kwestii jest bardzo kluczowa, ponieważ zgodnie ze wcześniejszymi wytycznymi dotyczącymi trzech zasad sprzedaży w Japonii, w pełni zmontowany sprzęt obronny wyprodukowany w Japonii na podstawie licencji nie może być eksportowany za granicę. Wszystko, co można eksportować, to części i technologie produkowane w Japonii na podstawie amerykańskich licencji. Jednak Japonia podjęła działania, by to zmienić. W grudniu 2023 roku japoński rząd zezwolił na sprzedaż rakiet Patriot Stanom Zjednoczonym pod warunkiem, że broń ta nie zostanie bezpośrednio przekazana Ukrainie.

Teraz jak się wydaje na sprzedaży małej, się nie skończy i według informacji zdobytych przez Nikkei Asia od jednego z wysokich urzędników Pentagonu amerykańskie wojsko chciałoby, aby Japonia wyprodukowała ponad 100 rakiet Patriot. Przypomnijmy, że na początku sierpnia doszło do spotkania „dwa plus dwa” ministrów spraw zagranicznych i obrony w Tokio, USA i Japonia zgodziły się rozszerzyć produkcję rakiet PAC-3 Missile Segment Enhancement, a także, że będą współprodukować zaawansowane pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu (AMRAAM).

Nie podano jednak do wiadomości publicznej szczegółów produkcji. Teraz jednak to ujawniono jak powiedział William LaPlante, podsekretarz obrony ds. pozyskiwania i utrzymania, dziennikarzom na marginesie konferencji i wystawy 2024 Emerging Technologies for Defense w Waszyngtonie - skala koprodukcji Patriotów będzie znacznie większa niż 10.

"Nie mam odpowiedzi na temat dokładnej liczby, ale liczba, którą chcielibyśmy osiągnąć, jest znacznie wyższa - znacznie wyższa" - powiedział, zapytany, czy skala produkcji będzie podobna do jednorazowego zakupu 10 rakiet, o czym wspominaliśmy na początku. LaPlante dodał, „że liczby, które chcielibyśmy osiągnąć, byłyby 10 razy większe" - powiedział, nie precyzując, w jakim okresie.

W odpowiedzi na pytania dotyczące okresu, amerykański urzędnik ds. obrony powiedział Nikkei Asia: "Nasz zespół bada szereg potencjalnych opcji rozszerzenia koprodukcji PAC-3 w Japonii, w tym konkretne ilości". Urzędnik japońskiej ambasady powiedział Nikkei Asia, że obie strony omówią wykonalność takiej produkcji na dużą skalę w nadchodzących miesiącach.

"Musi istnieć sposób na obniżenie kosztu jednostkowego w wyniku koprodukcji" - powiedział. "Nie ma sensu tego robić, jeśli koszty wzrosną".

Japońska firma Mitsubishi Heavy Industries jest głównym wykonawcą, który produkuje Patrioty na licencji w kraju, budując około 30 pocisków rocznie dla Sił Samoobrony Powietrznej i może zwiększyć tę liczbę do około 60, jak powiedzieli agencji Reuters dwaj japońscy urzędnicy rządowi i dwaj przedstawiciele przemysłu w lipcu.

W przyszłym roku Lockheed Martin spodziewa się produkować 650 pocisków Patriot, w porównaniu z obecnymi 500. W kwietniu serwis Defense News pisał, że w obliczu znacznego wykorzystania pocisków rakietowych w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, producencie muszą zwiększyć produkcje. Według portalu produkcja rakiet wzrasta w USA, szczególnie rakiet PAC-3 MSE firmy Lockheed Martin. W 2018 roku firma Lockheed produkowała 350 pocisków MSE rocznie i pracowała nad zwiększeniem produkcji do 500 pocisków rocznie przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Jak pisał wówczas serwis "Nie jest jasne, czy armia USA widzi potrzebę zwiększenia produkcji pocisków Patriot powyżej 650 pocisków rocznie. Ale Emily Harding, zastępca dyrektora International Security Program w Center for Strategic and International Studies, powiedziała, że ​​Pentagon musi zachęcać przemysł do kontynuowania inwestycji, które pozwolą na szybką produkcję bardzo potrzebnych pocisków".

LaPlante powiedział, że wyzwaniem jest ustalenie "uzasadnienia biznesowego", w którym wszystkie strony mogą zgodzić się na skalę produkcji i że współpraca ma sens ekonomiczny. "PAC-3 jest przykładem czegoś, co jest prawdopodobnie najskuteczniejszym... wysokiej klasy systemem rakietowym na świecie" - powiedział. Był on skuteczny w zwalczaniu rosyjskiej broni hipersonicznej wycelowanej w ukraińską stolicę, zauważył.

Jak zauważa Nikkei Asia, Stany Zjednoczone starają się wykorzystać bazy przemysłowe sojuszników i partnerów w celu pozyskania zasobów. LaPlante powiedział, że im więcej miejsc produkuje PAC-3 i AMRAAM, tym lepiej.

Podczas wcześniejszej dyskusji panelowej na konferencji LaPlante powiedział, że koprodukcja ma działanie odstraszające, ponieważ przeciwnicy będą obserwować, gdzie produkowana jest broń.

"Jeśli zobaczysz tylko jedno miejsce na świecie, w którym produkowane są AMRAAM, w porównaniu z pięcioma miejscami, zmieni to twoje spojrzenie na AMRAAM" - powiedział LaPlante.

Plany jednak wielkiej produkcji mogą jednak pokrzyżować komponenty od firmy Boeing. Jak pisał 21 lipca Reuters, amerykański plan wykorzystania japońskich fabryk do zwiększenia produkcji rakiet Patriot, został opóźniony z powodu niedoboru kluczowego komponentu produkowanego przez Boeinga. Według Reutersa zwiększona produkcja nie będzie możliwa bez dodatkowych dostaw głowic naprowadzających pociski, które kierują nimi w końcowych etapach lotu. Według źródeł agencji: „Może minąć kilka lat, zanim Mitsubishi Heavy Industries (MHI) będzie w stanie zwiększyć produkcję” z powodu niedoborów, powiedział jeden ze źródeł branżowych.