W ubiegłym roku Szwecja weszła do programu CAVS, którego członkami były już Finlandia i Estonia, a od pewnego czasu również Niemcy. Sztokholm zamówił wówczas pierwsze 20 pojazdów Patria XA-300, które otrzymały lokalne oznaczenie Pansarterrängbil 300 (Patgb 300). Obecne zamówienie to dalszy punkt współpracy w ramach programu CAVS i przy tym największe zamówienie, jakie złożyła Szwecja w fińskiej firmie Patria.

Pojazd Patria 6x6 będzie dostarczany w trzech wersjach: transportera piechoty, wozu dowodzenia oraz opancerzonego ambulansu. Łącznie Szwecja zamówiła już 340 z planowanych około 400 pojazdów tego typu i będzie ich największym zagranicznym odbiorcą.

W lutym bieżącego roku Patria nawiązała współpracę z niemieckimi firmami DSL (należącą do KNDS) i FFG, aby wspólnie złożyć Bundeswehrze ofertę transporterów opancerzonych Patria 6×6 w ramach międzynarodowego programu CAVS. Mają one zastąpić transportery Fuchs 1. Obecnie konsorcjum czeka na odpowiedź Berlina w tej kwestii.

Transportery objęte programem CAVS noszą handlowe oznaczenie Patria XA-300. Jest to rozwinięcie udanej serii popularnych pojazdów XA-180/200. Najnowszy XA-300 ma budowę modułową i może zostać dostosowany do realizacji szerokiej gamy zadań.

CAVS to pojazd o masie całkowitej do 24 ton, napędzany silnikiem wysokoprężnym Scania DC 09 o mocy 394 KM z siedmiobiegową skrzynią. Zasięg operacyjny to ponad 700 km, a maksymalna prędkość drogowa przekracza 100 km/h. Niezależne zawieszenie z elementami hydropneumatycznymi zapewnia wysoki komfort w terenie.

Kierowca może sterować dwoma, a nawet trzema osiami skrętnymi, co zapewnia bardzo wysoką manewrowość. Transporter pływa również z prędkością 8 km/h, dzięki dwóm śrubom napędowym. Pojazd posiada szeroką gamę środków obserwacyjnych, w tym system noktowizyjny i kamery obserwacji dookolnej.

Podstawowa wersja pojazdu Patria CAVS wyposażona jest w opancerzenie zgodne ze standardem STANAG poziomu 2, którą można ulepszyć do poziomu 4. W wersji transportera opancerzonego piechoty przewozi on 10-12 żołnierzy z wyposażeniem. Załoga składa się z 2 lub 3 osób. Jednym z wariantów jest też 120 mm moździerz automatyczny NEMO.