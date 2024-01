Jak informują wspólnie poznański WZM i Hyundai Rotem, w dniach 15–19 stycznia 2024 r., w fabryce produkującej czołgi K2 w mieście Changwon oraz w Zjednoczonej Szkole Logistycznej Wojsk Lądowych Republiki Korei w Daejeon, odbyły się dwustronne konsultacje techniczne dotyczące współpracy w zakresie obsługi czołgów K2GF wprowadzonych na uzbrojenie polskich Wojsk Lądowych.

Strony prowadzą rozmowy w zakresie wzmocnienia współpracy poprzez realizację szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie naprawy i konserwacji czołgu podstawowego K2 oraz wsparcia jego eksploatacji. Przedstawiciele WZM zapoznali się z linią produkcyjną czołgu podstawowego K2 w Changwon oraz z procesem szkolenia personelu technicznego przez koreańskie siły zbrojne w Daejeon.

Wszystkie te działania związane są z podpisanym w lutym 2023 r. porozumieniem o współpracy, tzw. Term Sheet, i umową o powołaniu konsorcjum zawartą w marcu 2023 r. Celem jest współpraca WZM, spółki zależnej Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Hyundai Rotem Company w celu ustanowienia w Polsce zdolności w zakresie produkcji czołgów podstawowych i pojazdów towarzyszących w systemie uzbrojenia K2. Oznacza to nie tylko obsługę cyklu życia i produkcję w naszym kraju czołgów K2, ale również wspólny ze stroną koreańską rozwój różnego typu pojazdów specjalistycznych wykorzystujących podwozie tego pojazdu.

Czołg K2GF (ang. Gap Filler), to obecnie dostarczany do Wojsk Lądowych wariant tego pojazdu, w większości zgodny ze standardem wozów dostarczanych siłom zbrojnym Republiki Korei. Docelowo Polska armia ma otrzymać pojazdy K2PL, które mają być lepiej dostosowane do wymagań europejskiego pola walki, m.in. poprzez podniesieni poziomu opancerzenia bocznego.

Koreański czołg jest uważany za jeden z najnowocześniejszych na świecie. Jest uzbrojony w krajową armatę 120 mm typu CN08, której długość lufy wynosi 55 kalibrów. Zastosowano w nim dodatkowo sprzężony z armatą karabin maszynowy i drugi, umieszczony na stropie wieży. Pojazd powstał w klasycznym układzie z przedziałem kierowcy z przodu, bojowym w środku i silnikiem umieszczonym z tyłu. Jego masa wynosi 55 ton, co wynika to z koncepcji koreańskiej, która wymagała, aby mógł on poruszać się po mostach o takiej nośności. Żeby oszczędzić masę, ograniczono opancerzenie boczne i tylne, zapewniając wysoki poziom ochrony przede wszystkim na wieży i z przodu kadłuba.

Rozwiązanie to jest krytykowane, zwłaszcza w Europie, gdzie walka nie odbywa się na górskich przełęczach czy w wąwozach, ale w terenie bardziej otwartym i pozwalającym na wymanewrowanie przeciwnika. Zaletą K2 jest natomiast dobra armata, wysoka mobilność i dynamika jazdy z prędkością do 70 km/h. Napęd polskiej wersji K2GF stanowi silnik wysokoprężny MTU MT883 Ka-501 o mocy 1500 KM, stosowany też w czołgach Leopard 2.