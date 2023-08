Przedstawiciele firmy Raytheon podkreślają, że firma intensywnie pracuje nad transferem technologii i zapewnieniem wsparcia technicznego dla uruchomienia zakładu produkcyjnego. Obecnie, po podpisaniu 1 sierpnia kolejnych porozumień mogą ruszyć prace związane z planowaniem i projektowaniem oraz budową zakładu. Na początkowym etapie komponenty pocisków będą produkowane w USA i Izraelu, a jedynie ostateczny montaż będzie realizoway w Rumunii.

Jak powiedział w rozmowie z portalem Defense Romania Tom Laliberty, kierujący dziąłem Land & Air Defense Systems w firmie Raytheon – „Możliwości zakładu w przyszłości powinny pokrywać potrzeby rumuńskich sił zbrojnych i zagranicznych klientów.” Raytheon spodziewa się, że europejscy użytkownicy systemu Patriot będą zasilani rakietami budowanymi w Ploiesti.

Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rumunia planuje wprowadzić do służby 7 baterii systemu Patriot. Pierwszą odebrano oficjalnie we wrześniu 2020 roku. Departament Stanu USA oszacował maksymalną wartość tego zakupu na 3,9 mld USD, jednak w tej sumie nie mieścił się żaden transfer technologii czy offset. W tej kwestii rząd Rumunii prowadził z producentem odrębne negocjacje których efektem jest właśnie decyzja o budowie zakładu.

W Ploeszti nie będą powstawać najbardziej kosztowne i zawierające szczególnie chronione technologie pociski PAC-3. Będą tam montowane powstawać pociski Skyceptor, będące tańszym, bardziej ekonomicznym elementem systemu. SkyCeptor to odmiana izraelskiego pocisku Stunner produkowanego przez koncern Rafael i używanego w systemie David’s Sling. Jest on zdolny zarówno do zwalczania celów aerodynamicznych, takich jak samoloty, śmigłowce i pociski manewrujące, rakietowych pocisków artyleryjskich dużego kalibru, jak i rakiet balistycznych.

W systemie Patriot ma on pełnić rolę tańszego efektora i stanowić uzupełnienie pocisków PAC-3 MSE, które są przeznaczone przede wszystkim do eliminacji celów balistycznych. Stunner to rakieta skuteczna i bardzo nowoczesna, ale znacznie tańsza od pocisków PAC-3MSE. Są one również oferowane Polsce w ramach drugiej fazy programu Wisła. Jednym z elementów oferty była ich produkcja przez PGZ.