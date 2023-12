Polska firma Mesko S.A., zajmująca się produkcją broni, poinformowała w mediach społecznościowych, że przekazał pierwszą partię zamówionych przez Norwegię przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun.

Jak napisała firm w komunikacie „postępowanie przetargowe prowadzono w trybie otwartej konkurencji. Polski produkt wygrał z francuskim, szwedzkim i amerykańskim rozwiązaniem. Kontrakt pozwolił na nawiązanie szerszej współpracy. Obecnie MESKO wraz z kluczową norweską firmą zbrojeniową przygotowuje się do udziału w kolejnym, dużym kontrakcie eksportowym”.

Dostarczenie Norwegii piorunów jest następstwem umowy z 29 listopada w Oslo. Według Agencji ds. Zaopatrywania Sił Zbrojnych (Forsvarsmateriell, FMA) wartość kontraktu jest szacowna na ok. 350 mln NOK (ok. 158 mln zł). Norwegia jest kolejnym, po Estonii oraz Stanach Zjednoczonych, krajem który zdecydował się na zakupów polskich zestawów przeciwlotniczych Piorun. Zgodnie z umową spółka Mesko ma dostarczyć Norwegii kilkaset rakiet Piorun oraz zestawy startowe. Do tej pory kraj ten używał Stingerów.

Polska także jest w posiadaniu tych przenośnych systemów. W grudniu 2016 roku, Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło umowę na zakup 1300 pocisków i 420 zestawów startowych za 932,2 mln zł brutto. A w czerwcu 2022 roku, stworzono aneks do umowy z 20 grudnia 2016 r., z firmą, który rozszerza zamówienia o kolejnych ok. 3500 pocisków i 600 zestawów startowych za ok. 3,5 mld zł brutto.

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun jest przeznaczony do zwalczania takich obiektów latających jak pociski, drony czyli bezzałogowe statki powietrzne, śmigłowce oraz samoloty. Na Ukrainie zestawy Piorun udowodniły swoją ogromną skuteczność, ponieważ Polska w ramach pomocy wojskowej Ukrainie przekazała te zestawy, dzięki czemu udało się zestrzelić wiele dronów, śmigłowców, a nawet samolotów rosyjskich.