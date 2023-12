Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała na platformie X (dawniej Twitter), że do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych dotarł pierwszy transport czołgów Abrams w wersji M1A1FEP oraz wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 pozyskanych przez Siły Zbrojne RP. Jak napisano w komunikacie „pracując w ramię w ramie z partnerem strategicznym General Dynamics Land Systems, spółka będzie realizować tzw. deprocessing” czyli rozkonserwowanie po transporcie morskim i inny przegląd jak wymiana płynów w pojazdach, by przygotować czołg do służby.

W czerwcu Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, poinformowały, że zawarto Umowę Teaming Agreement pomiędzy amerykańskim producentem czołgów Abrams General Dynamics Land Systems i Polską Grupą Zbrojeniową. Umowa tworzyła podwaliny pod utworzenie Regionalnego Centrum Kompetencyjnego Abrams w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A., która będzie polegać na serwisowaniu przez zakłady czołgów Abrams w tym czołgów sojuszników w regonie i wojsk amerykańskich. Jednak początkowo zakłady mają się zajmować ws. deprocessingiem czyli sprawdzenia pojazdów i przygotowania do odbioru po transporcie morskim, oraz ewentualnego z usunięcia usterek, gdyby się trafiły po podróży morskiej.

Polska pozyskała aż 26 używanych czołgów M1A1 FEB Abrams i 9 pojazdów technicznych M88A2 Hercules z zapasów US Marine Corps, zakupionych na początku 2023. Pozyskane czołgi M1A1 ABRAMS wejdą na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej, tworzonej na wschód od Warszawy. Polska zakupiła na początku roku od Stanów Zjednoczonych używanych 116 wozów M1A1 Abrams, aby pilnie uzupełnić zapasy uzbrojenie, oraz zastąpić czołgi Leopard 2, T-72 i PT-91 Twardy przekazane Ukrainie. Kolejnych 250 czołgów, tym razem fabrycznie nowych, w najnowszej wersji M1A2 SEPv3, będzie sukcesywnie dostarczanych w kolejnych latach. Są to najnowsze pojazdy, w wersji eksploatowanej obecnie przez US Army. Polska będzie ich pierwszym zagranicznym użytkownikiem.