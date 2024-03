Rakieta ziemia-powietrze AMRAAM-Extended Range, wykorzystuje aktywny, radarowy system naprowadzania najnowszej generacji pocisków AMRAAM-C8. Są one wykorzystywane m.in. jako uzbrojenie samolotów F-35 i zapewniają wysoką precyzję oraz odporność na zakłócenia. Mogą być wykorzystywane do zwalczania celów w każdych warunkach pogodowych. Zarówno w dzień jak i nocą.

Polecany artykuł: Norwegia zdecydowała przekazać systemy NASAMS z własnych rezerw strategicznych

Jednak ARMAAM-ER nie może być wykorzystywany przez samoloty, w odróżnieniu od innych pocisków stosowanych przez system NASAMS. Jest to większa, cięższa rakieta, w której zastosowano silnik o większej średnicy i długości, opracowany specjalnie w tym celu przez koncern Nammo, znany głównie z produkcji amunicji artyleryjskiej i strzeleckiej. Mimo większych wymiarów nowy pocisk można stosować w standardowych wyrzutniach NASAMS. Wymaga to jedynie uzupełnienia oprogramowania.

Portal Obronny - Czy Polska jest przygotowana na ataki powietrzne? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W ostatnich dniach amerykański koncern Raytheon i norweska firma Kongsberg Defence & Aerospace poinformowały o zakończeniu sukcesem prób w locie rakiety AMRAAM-Extended Range. Były one realizowane we współpracy z ministerstwem obrony Norwegii oraz siłami zbrojnymi tego kraju, które posiadają na uzbrojeniu system NASAMS.

Po zakończeniu procesu integracji i wprowadzeniu oficjalnie na uzbrojenie pocisków AMRAAM-ER system NASAMS znacznie zwiększy on jego możliwości, podnosząc skuteczny zasięg zwalczania celów do około 50 km, a pułap do 14 000 m. Oznacza to wzrost zasięgu o około 70% i wysokości na jakiej można eliminować cele o 50%. Jest to bardzo znacząca zmiana, jeśli chodzi o możliwości ochrony obszarowej.

System NASAMS powstał jako rozwiązanie modułowe, korzystające z pocisków AMRAAM i Sidewinder wykorzystywanych jako uzbrojenie większości samolotów bojowych NATO. Jest on w stanie współpracować z szeroką gamą radarów i innych sensorów, oraz być integrowany w ramach różnych nadrzędnyc systemów obrony powietrznej. Obecnie system ten jest wykorzystywany przez 11 krajów, w tym m.in. Norwegię, Finlandię, Litwę i Ukrainę. Był też oferowany Polsce w ramach programu Narew, w którym ostatecznie zwyciężyła oferta koncernu MBDA uzbrojona w rakiety CAMM i wyrzutnie iLauncher.