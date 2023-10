Najnowszy F-16 Block 70 już lata. Dostawa myśliwców dla Słowacji będzie w przyszłym roku

W zakładach Lockheed Martin w Greenville w Południowej Karolinie został oblatany pierwszy z 14 zamówionych myśliwców F-16 Block 70, które zamówiła Słowacja. Jest to pierwsza maszyna tego typu dla europejskiego użytkownika, która powstała na nowej linii produkcyjnej. W ciągu kilku tygodni samolot ma zostać przekazany do szkolenia słowackiego personelu w USA. Do kraju użytkownika ma trafić w drugim kwartale przyszłego roku.