Jak czytamy w komunikacie na platformie X (dawnej Twitter), minister obrony Mariusz Błaszczak odwiedził Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko, gdzie zapozna się nowoczesnym systemem pola walki oprogramowaniem SAAB GAMER. Jak napisano w komunikacie "dzięki zastosowaniu KSSPW ćwiczenia z wojskami będą przeprowadzane z maksymalnym odzwierciedleniem realizmu podczas działań. Wdrażany system pozwala na włączenie do ćwiczenia zarówno piechoty z uwzględnieniem broni indywidualnej żołnierza, jak i pojazdy wraz z bronią pokładową będącą na wyposażeniu wojsk lądowych w sile brygady"

W czasie wizyty minister Błaszczak wraz z dowódcami mógł obserwować szkolenie żołnierzy z 12 Dywizji Zmechanizowanej. Jak napisano w komunikacie „system ten sprawdza w czasie rzeczywistym działanie na polu walki nie tylko żołnierza/pojazdu, ale również pododdziału. KSSPW odzwierciedla pancerz uzbrojonego pojazdu oraz uwzględnia balistykę stosowanej amunicji podczas prowadzenia ostrzału. Dodatkowo system zapewnia przeanalizowanie przeprowadzonego ćwiczenia i wyciągnięcie wniosków zaraz po ćwiczeniu, co stanowi rewolucyjne rozwiązanie w szkoleniu żołnierzy

Jak powiedział minister Błaszczak na konferencji prasowej: "mieliśmy okazję, aby zapoznać się z nowym wyposażeniem poligonu w Drawsku. To system symulacji pola walki. To nowoczesne rozwiązanie. Jesteśmy liderem jeżeli chodzi o tą technologię. (...) To system, który odzwierciedla realne pole walki. Dzięki temu możemy wyciągać wnioski na przyszłość. To dobry system szkolenia, w który włączamy nowoczesny sprzęt w jaki wyposażana jest nasza armia".

Dodając dalej: "to przełom jeżeli chodzi o nasze możliwości szkoleniowe. Dzięki temu możemy także oceniać naszych dowódców. Ich umiejętności dowodzenia. Budujemy armię przynajmniej 300 tysięczną i ta armia musi być dobrze wyposażona". "To jest rzeczywiście kolejny przełom dlatego, że wykorzystując tą nowoczesną aparaturę, dzięki właśnie współpracy ze szwedzką firmą SAAB, mamy na wyposażeniu tu w Drawsku Pomorskim najnowocześniejszą wersję laserowej symulacji pola walki. Jest ona nowocześniejsza niż te wersje, które są dostępne na poligonach w innych państwach NATO".

Na przestrzeni lat 2021 – 2023 Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko zostało przeformowane i rozbudowane w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko m. in. ze względu na systematycznie zwiększającą się obecność szkoleniową armii amerykańskiej na drawskim poligonie. Efektem tego jest stała rozbudowa różnorodnych obiektów na poligonie oraz zwiększenie liczebności kadry instruktorskiej. Kolejnym krokiem prowadzącym do unowocześnienia CSB Drawsko jest wdrożenie Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki (KSSPW), co stanowi wręcz historyczną chwilę nie tylko dla CSB, ale również całego Wojska Polskiego.

SAAB GAMER – to system zapewniający wysoki realizm działania, przez połączenie laserowych systemów szkolenia strzeleckiego Gamer, który zawiera elementy poszerzające możliwości o symulowane elementy. Laserowy system jest modułowy i zapewnia symulację wszelkich rodzajów uzbrojenia jak broń strzelecka, uzbrojenie czołgów, a także wyrzutnie pocisków kierowanych i niekierowanych. System taki jest wykorzystywany przez takie armie jak szwedzka, fińska, norweska, brytyjska, amerykańska, czeska i polska. W 2021 roku MON podpisało z firmą Saab AB umowę na dostawę systemu pola walki GAMER, który znajduje się na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.