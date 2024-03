Obecna dostawa nie jest szczególnie duża, bo obejmuje jedynie trzy czołgi. Należy spodziewać się stałego napływu wozów, gdyż plany zakładają na 2024 rok dostawę ponad 50, spośró zamówionych w 2022 roku 180 czołgów K2GF (ang. Gap Filler) , które są tożsame z wersją eksploatowaną obecie przez siły zbrojne Republiki Korei.

🇵🇱 pancerniacy rosną w siłę. Do Gdyni drogą morską przybył transport złożony z 3 czołgów #K2.Kolejne czołgi jeszcze w tym miesiącu – dostawy trwają. pic.twitter.com/c5Z58ERX8d— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) March 11, 2024

Obecnie trwają rozmowy dotyczące docelowej konfiguracji czołgów w spolonizowanej wersji K2PL. Mają być one lepiej dostosowane do polskich wymagań, między innymi w zakresie wzmocnienia opancerzenia oraz zastosowania aktywnego systemu ochrony, zwalczającego nadlatujące pociski przeciwpancerne a być może również drony kamikaze. Co istotne, K2PL ma powstawać we współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym i stanowić potencjalną ofertę dla innych europejskich krajów. Otwierałoby to możliwości eksportu czołgów, w których budowie stopniowo rósł będzie udział polskich zakładów.

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy III generacji produkowany przez koncern Hyundai Rotem. Uzbrojenie główne pojazdu stanowi gładkolufowa armata CN08 kal. 120 mm z lufą o długości 55 kalibrów z którą sprzężony jest karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Na wieży umieszczony jest ruchomy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm. Masa czołgu K2 wynosi 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wsokoprężny o mocy 1500 KM, co pozwala rozpędzić pojazd do 70 km/h. Obecnie pojazdy tego typu, uważane za jedne z najnowocześniejszych na świecie, znajdują się na uzbrojeniu sił zbrojnych Republiki Korei i Polski.