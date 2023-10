Kolejne koreańskie armatohaubice K9 płyną do Polski

K9 Thunder to południowokoreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach do ok. 40 km. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy. Opancerzenie K9 zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową i odłamkami artyleryjskimi. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Masa haubicy wynosi 47 ton.

W wersji K9A1 wprowadzony został szereg usprawnień. Główny nacisk położono na zwiększenie skuteczności i zasięgu prowadzonego ognia do 54 km, poprawę świadomości sytuacyjnej oraz zwiększenie komfortu pracy załogi. K9A2 to z kolei najnowszy, opracowywany obecnie wariant, który w efekcie zastosowania zautomatyzowanego systemu ładowania będzie posiadał zwiększoną szybkostrzelność z 6-8 strzałów na minutę do 9-10 strzałów na minutę, co wpłynie również na zmniejszenie liczby załogi z 5 do 3 osób. Haubica K9A2, stanowiąca docelową podstawę dla spolonizowanej haubicy K9PL, zostanie także wyposażona w elektryczny system napędu wieży (zamiast dotychczasowego elektrohydraulicznego), automatyczny system gaśniczy, zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, klimatyzację, kompozytowe (gumowe) gąsienice oraz będzie posiadała zwiększoną odporność balistyczną i przeciwminową.

Zakontraktowane w ramach I etapu haubice K9A1 już od samego początku są wyposażone w polskie systemy łączności, a także są włączone w zintegrowany system zarządzania walką TOPAZ.

Koreański producent Hanwha Aerospace poinformował na platformie X (dawnej Twitter), że 23 października w porcie w Korei miała miejsce ceremonia odprawienia do Polski 18 armatohaubic K9. Jak dodaje koreańska firma „jest to kolejna partia, która wzmocni polską obronność zgodnie z przyjętym harmonogramem dostaw i operacyjnego wdrażania do polskiej armii. To też kolejny etap realizacji kontraktu na dostarczenie Wojsku Polskiemu tych systemów artyleryjskich w ramach kontraktu wykonawczego na 212 K9”

Jak pisze dalej w komunikacie firma „Hanwha Aerospace podwoiła swoje moce produkcyjne aby dostarczać armatohaubice K9 w pełni terminowo, a nawet te terminy wyprzedzając”.

Dzisiaj w porcie w Korei miała miejsce ceremonia odprawienia do Polski 18 armatohaubic #K9. Jest to kolejna partia, która wzmocni polską obronność zgodnie z przyjętym harmonogramem dostaw i operacyjnego wdrażania do polskiej armii. To też kolejny etap realizacji kontraktu na… pic.twitter.com/PFDe6rwBAH— Hanwha Aerospace Europe (@HanwhaEurope) October 23, 2023

Zakup armatohaubic K9 jest efektem umowy podpisanej 26 sierpnia 2022 roku pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej RP a Hanwha Aerospace. Umowa podpisana między stronami przewiduje dostawę 212 haubic do roku 2026, wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz amunicją. 6 grudnia 2022 roku w Gdyni rozładowano pierwsze armatohaubice K9 dla Polski. Z kolei 12 grudnia 2022 roku do jednostki w Węgorzewie trafiły pierwsze egzemplarze koreańskich armatohaubic K9. Obecnie 11. Pułk Artylerii na bazie otrzymanego sprzętu jest w fazie przekształcania w 1. Mazurską Brygadę Artylerii.