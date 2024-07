Spis treści

Obecnie w siłach zbrojnych RP znajduje się jedynie pięć pojazdów KTO Rosomak uzbrojonych w polskie bezzałogowe wieże ZSSW-30, które w grudniu 2023 roku zostały dostarczone do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, znajdującej się w składzie 18. Dywizji Zmechanizowanej. W styczniu bieżącego roku ich załogi odbyły pierwsze ostre strzelani. Były to pojazdy w konfiguracji przed seryjnej. Wcześniejsze pojazdy znajdujące się na uzbrojeniu Wojska Polskiego wyposażone są w wieże dwuosobowe Hitfist-30P produkcji włoskiej.

Zawarta 8 lipca przez Agencję Uzbrojenia umowa z konsorcjum firm w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. (lider), PGZ S.A., ROSOMAK S.A. oraz WB Electronics S.A. dotyczy dostaw seryjnych kołowych transporterów opancerzonych KTO ROSOMAK, zintegrowanych ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi ZSSW-30. Chodzi o serie 58 pojazdów, które dostarczone zostaną wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym w latach 2026-2027. Wartość umowy opiewa na ok 2,6 mld złotych brutto.

- Mówiliśmy o tym, że przynajmniej 50% wydatków na zbrojenia musi zostawać w polskich zakładach zbrojeniowych. I nie patrzymy na to, czy będą to zakłady z Polskiej Grupy Zbrojeniowej czy zakłady prywatne – podkreślił wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, podczas uroczystości podpisania umowy. Jak dodał Bejda: - Dziś mamy tego przykład, przedstawicieli PGZ ale też prywatnej firmy WB Electronic. To jest doskonała współpraca. Rosomak z wieżą bezzałogową od HSW i Grupy WB to jest nasza, polska myśl techniczna.

Dotąd dla Sił Zbrojnych RP zamówiono 70 KTO Rosomak z wieżami ZSSW-30. najbliższym czasie planowane jest również zawarcie umowy na dostawy pojazdów kołowych KTO Rosomak L (long) o wydłużonym kadłubie, które zapewniają większy komfort i lepszą stabilność w układzie z wieżą ZSSW-30.

Zastosowanie wieży bezzałogowej ZSSW-30 to znaczące zwiększenie bezpieczeństwa załogi, ale przede wszystkim możliwości bojowy KTO Rosomak, gdyż w odróżnianiu od wieży Hitfist-30P jest ona uzbrojona w przeciwpancerne pociski kierowane. Na jej prawym boku znajduje się podwójna wyrzutnia pocisków Spike-LR dostarczanych przez zakłady Mesko.

Warto też odnotować, że ZSSW-30 to nie tylko konstrukcja całkowicie polska, ale też reprezentującą światowy poziom pod względem osiągów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Oprócz KTO Rosomak stanowić ona będzie uzbrojenie ich następcy o kryptonimie Serwal oraz Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty Borsuk, który był w czerwcu prezentowany przez PGZ na międzynarodowych targach zbrojeniowych Eurosatory 2024 w Paryżu.

Wieża na miarę przyszłości

ZSSW-30 to jedno z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań na świecie i co istotne, opracowane w Polsce. Jest to wspólny program realizowany przez Grupę WB i spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzięki temu zastosowano w niej wiele z polskich rozwiązań, a system może być modyfikowany i rozwijany zgodnie z potrzebami współczesnego pola walki. Grupa WB, która odpowiada za system sterowania oraz oprogramowanie, nadal rozwija jego możliwości, m.in. w kierunku zastosowania sztucznej inteligencji (SI) do wsparcia załogi w identyfikacji i wykrywaniu celów.

Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30 uzbrojony jest w armatę automatyczną Mk44S Bushmaster II kalibru 30 mm, sprzężony z nią uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm i podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR/LR2. Wieża posiada precyzyjny, elektryczny system naprowadzania i stabilizacji, oraz zautomatyzowany system obserwacyjno-celowniczy, wyposażony m.in. w autotracker.