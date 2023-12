„Imperator Aleksander III” jest siódmą jednostką z serii strategicznych okrętów podwodnych klasy Boriej

Oczywiście to nie jedyny powód osobistego uczestnictwa Putina w tym wydarzeniu. To wyraźny przekaz skierowany do NATO i USA w szczególności. Choć Stany Zjednoczone mają na stanie 67 atomowych okrętów podwodnych, a Rosja „tylko” 31 (plus ew. 2), to Moskwa uważa, że jej jednostki górują jakościowo nad konstrukcjami amerykańskimi. „Konsekwentnie wyposażamy Marynarkę Wojenną w najnowocześniejszy sprzęt i uzbrojenie oraz, co podkreślam, zwiększamy produkcję seryjną. Tym samym „Imperator Aleksander III jest już siódmym okrętem w serii strategicznych rakietowców klasy Boriej, a krążownik Krasnojarsk to czwarty okręt z serii wielozadaniowych okretów nuklearnych klasy Jasień”– podkreślił Putin w Siewierodwińsku (w obwodzie archangielskim). Pierwszy z okrętów zwodowano w 2022 r., a drugi – rok wcześniej. Obie jednostki weszły w skład Floty Pacyfiku.

Jak zaznaczył Putin „Imperator Aleksander III” jest siódmym ARPKSN Projektu 955 Boriej i czwartym okrętem ulepszonego Projektu 955A Boriej-A. Główne uzbrojenie „Imperatora”, jak innych jednostek tej klasy, stanowi 16 rakiet balistycznych R-30 Buława. To pocisk trzystopniowy napędzany paliwem stałym (dwa silniki) i ciekłym. Maksymalny zasięg Buław wynosi 10 tys. km.

Już istniejące jednostki klasy Boriej oraz te, które mają zostać jeszcze zbudowane, będą stanowić „podstawę strategicznych sił nuklearnych Rosji na nadchodzące dziesięciolecia”. Putin podkreślił, że Rosja z pewnością zrealizuje wszystkie swoje plany budowy okrętów podwodnych i nawodnych oraz wzmocni gotowość bojową Marynarki Wojennej i jej siłę w Arktyce, Dalekim Wschodzie, Morzu Czarnym, Morzu Bałtyckim i Morzu Kaspijskim.

Владимир Путин посетил церемонию поднятия Андреевского флага на новых атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». pic.twitter.com/XdQAEIL2kX— Советский, злой, твой (@ussrlife) December 11, 2023

„Krasnojarsk” Rosja uważa, za najszybszy w świecie okręt podwodny (31 węzłów w zanurzeniu) i jednocześnie najcichszy. Zachód twierdzi, że wcale nie jest najcichszym, lecz wręcz odwrotnie. Oprócz tradycyjnego uzbrojenia okręty klasy Jasień i Jasień-M mają pod pokładem przeciwokrętowe pociski P-800 Oniks (zasięg: 300 km) i – przede wszystkim – pociski manewrujące Kalibr. W przyszłości te okręty podwodne mają być uzbrojone w najnowsze przeciwokrętowe pocisk hipersoniczny Zircon.

Okręt klasy Boriej-A ma 70 m długości, 13,5 m szerokości, 14 720 t wyporności na wodzie i 24 000 t pod wodą. Jednostki klasy Jasień-M są znacząco mniejsze: 140 m długości, 13 m szerokości, 9500 t wyporności nawodnej i 13 800 t wyporności podwodnej.

Dla porównania: uważany za największy w świecie podwodny (będący w służbie) „atomowiec” K-329 „Biełgorod” ma 184 m długości, 18,2 m szerokości i wyporność podwodną 23 860 t. Jako jedyny w rosyjskiej flocie podwodnej przystosowany jest do przenoszenia podwodnego drona/torpedy uzbrojonego w głowicę z ładunkiem jądrowym – 2M39 Posejdon. Służy do wywoływania tsunami.

Obecnie w posiadaniu atomowych okrętów podwodnych są wyłącznie tzw. mocarstwa jądrowe: USA, Rosja, Wielka Brytania, Chiny, Francja, Pakistan, Indie, Korea Północna i Izrael. Wkrótce do tego klubu dołączyć ma Australia. Zamierza kupić od USA do pięciu jednostek klasy Virginia (112 m długości, prawie 8 tys., ton wyporności podwodnej). Pierwsze mają trafić do australijskiej floty na początku trzeciej dekady. Będą wyposażone wyłącznie w broń konwencjonalną.

