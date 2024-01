Według dokumentów ministerstwa, rosyjskiej armii dostarczono ponad 1 500 czołgów, ponad 2 200 opancerzonych wozów bojowych, ponad 1 400 pojazdów rakietowych i artyleryjskich, ponad 22 000 bezzałogowych statków powietrznych. Siły zbrojne otrzymały również ponad 12 000 pojazdów z czego ponad 10% - 1 400 to pojazdy opancerzone.

Informacje dotyczące czołgów należy brać ostrożnie, ponieważ ministerstwo nie przekazało informacji ile z tych czołgów jest fabrycznie nowych prosto z fabryki, a ile jest wyciągniętych z magazynów i wyremontowanych. Jedynie w przemówieniu na rozszerzonym posiedzeniu zarządu Ministerstwa Obrony Rosji minister Szojgu powiedział, że „w sumie dostarczono Siłom Lądowym 1530 nowych i zmodernizowanych czołgów”. W Portalu Obronnym informowaliśmy, że państwowa korporacja zbrojeniowa Rostec ogłosiła, że zwiększyła produkcję czołgów aż siedmiokrotnie, a lekkich pojazdów opancerzonych 4,5-krotnie, artylerii i MLRS - 2,5-krotnie, a amunicji i niektórych rodzajów produktów – 60-krotnie w ciągu roku.

Według dokumentów uzyskanych przez TASS, armia rosyjska jest obecnie w ponad 84 procentach samowystarczająca. Zgodnie z raportem Reutersa opublikowanym pod koniec ubiegłego roku, wzrost rosyjskiej produkcji wojskowej jest częścią szerszych wysiłków mających na celu zaopatrzenie rosyjskiej armii, zwłaszcza na potrzeby wojny na Ukrainie. Rosja bardzo sprytnie stara się omijać sankcje i pozyskiwać komponenty od państw zaprzyjaźnionych.

Według Foreign Policy Research Institute, który oszacował mniej więcej produkcje uzbrojenia w Rosji na podstawie danych z poprzednich lat i uwzględniając możliwości i zmienne, oficjalnie deklarowane plany produkcji, modernizacji i remontów czołgów nie wskazują na znaczący wzrost produkcji. Władimir Putin oświadczył w marcu 2023 roku, że w latach 2023–2025 Rosja wyprodukuje i zmodernizuje 1600 czołgów podstawowych jak T-72, T-80 i T-90. Jak wylicza instytut, w ciągu ostatniej dekady łączna średnioroczna ilość zmodernizowanych i nowo wyprodukowanych czołgów i pojazdów opancerzonych wyniosła 650 sztuk. Więc można szacować, że Rosja mniej więcej tyle samo wyprodukuje.

Mniej więcej to pokrywa się z wyliczeniami użytkowniczki na platformie X (dawniej Twitter) Patrici Marins, według której Urałwagonzawod i Omsktransmash dostarczyły w 2023 roku, około 500 czołgów, z maksymalnym potencjałem osiągnięcia 600 sztuk do grudnia. Jednak produkcja posiada poważne opóźnienia związku z wąskim gardłem w produkcji.

Przypomnijmy, że po inwazji Rosji na Ukrainie media donosiły o tym, że Rosja zaczęła używać czołgi wycofane ze służby, które dawno był przechowywane w magazynach. Nowaja gazieta pisała swego czasu, że Rosja może mieć w magazynach ​​zachowanych 8 000 czołgów. Inni doliczali się nawet liczby 10 tysięcy czołgów od T-72, T-80 i T-90. Rosja zleciła także modernizację i odnowienie około 800 T-62. A jak wynika z rocznego raportu think tanku Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych, ​​Rosja rozpoczęła wojnę w lutym 2022 r. z 3417 dostępnymi czołgami. Według oceny wywiadu USA przedstawionej Kongresowi, o której pisało CNN w grudniu od rozpoczęcia inwazji, Rosja straciła około 2200 z 3500 czołgów. Straty zmusiły Rosję do uzupełnienia zapasów przestarzałymi czołgami T-62, które przeszły modernizację, przy zaledwie 1300 czołgów na polu bitwy.

Według strony ukraińskiej od początku wojny udało się zniszczyć 5913 czołgów i tysiące jednostek innego sprzętu wojskowego Rosji. Z kolei jak podaje portal Oryx zajmujący się liczeniem strat na froncie, Rosja straciła 2611 czołgów. A według aktualizacji wywiadu brytyjskiego Ministerstwa Obrony z listopada, Moskwa straciła w wyniku inwazji około 15 procent posiadanej liczby czołgów, czyli 2475, całej floty czołgów.

Tak czy inaczej, Rosja uzupełnia straty na froncie czy to nowymi czy to naprawionymi lub zmagazynowanymi czołgami. Przez co jest na dużo lepszej pozycji niż Ukraina, która nie ma tego luksusu, by produkować czołgi i zastępować straty na froncie. Ta wojna jest wojną na dłuższe przetrwanie.

Polityk Zielonych w Niemczech nawołuje o przekazanie kolejnych czołgów dla Ukrainy

Polityk partii Zielonych Sebastian Schaefer wezwał firmy zbrojeniowe Rheinmetall i Krauss-Maffei Wegmann do szybszej naprawy czołgów Leopard dostarczonych Ukrainie. "Niestety tylko bardzo niewielka liczba dostarczonych czołgów może być nadal używana przez Ukrainę", napisał w liście do obu firm, do którego dotarła agencja dpa.

W warsztatach naprawczych na Litwie brakuje części zamiennych. Istnieje "pilna potrzeba podjęcia działań" w celu szybkiej poprawy sytuacji w tym zakresie.

Schaefer odwiedził warsztat na Litwie wraz z ministrem obrony Borisem Pistoriusem przed świętami Bożego Narodzenia.

Niemiecki rząd przekazał w marcu Ukrainie łącznie 18 czołgów Leopard-2 z zasobów Bundeswehry, przypomina we wtorek agencja dpa.

PM/PAP