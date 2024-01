Spis treści

Minister Lecornu stwierdził w rozmowie z dziennikiem „Le Parisien”, że Francja „zachęca Europejczyków i sojuszników do udziału w tej inicjatywie”, która dotyczy zarówno produkcji systemów artyleryjskich jak i amunicji.

Szybsza produkcja haubic Caesar

Lecornu zapewnił, że zwiększone tempo produkcji pozwoli na wypuszczenie w 2024 roku 78 haubic samobieżnych Caesar. Jest to możliwe, ponieważ zgodnie z jego informacjami cykl produkcyjnego każdej z haubic skrócono z 30 do 15 miesięcy. Ponadto jak mówi minister, firmie Nexter udało się „stworzyć niezbędne zapasy”, a jego pracownicy są „wysoce zmobilizowani”.Trwa również reorganizacja linii produkcyjnych, dzięki czemu już w tym roku zakłady będzie mogło opuszczać co miesiąc nie 6, ale 8 Caesarów miesięcznie.

Caesar to podstawowy system artyleryjski kalibru 155 mm dostarczany przez krajowy przemysł Armee de Terre, ale również w znaczniej liczbie przekazany na Ukrainę i dostarczany licznym odbiorcom na świecie. Po opracowaniu dla sił zbrojnych Republiki Czeskiej, wersji haubicy Caesar na podwoziu Tatra w układzie 8x8, część klientów decyduje się na ten wariant. Od wersji „francuskiej” na podwoziu 6x6 Renault Sherpa różni się on przede wszystkim większym zapasem amunicji. Na eksport oferowane było też podwozie Unimog 6x6.

Uzbrojenie Caesara stanowi haubica 155 mm z lufą długości 52 kalibrów, dzięki czemu donośność maksymalna wynosi ponad 40 km podczas strzelania pociskami odłamkowo-burzącymi z gazogeneratorem. System może korzystać z szerokiej gamy pocisków, w tym klasycznych odłamkowo-burzących, pocisków o zwiększonym zasięgu z gazogeneratorem dennym, przeciwpancernych typu BONUS czy też nowych kierowanych pocisków Katana.

Dotychczas powstało ponad 300 egzemplarzy tego francuskiego systemu artyleryjskiego. Trafiły one na wyposażenie sił zbrojnych Francji, Tajlandii, Maroka, Indonezji, Begii, Litwy i rzecz jasna Ukrainy, która z powodzeniem stosuje Caesary bojowo.

Produkcja amunicji 155 mm

Jak odkreśla minister Sebastien Lecornu, „inicjatywa artyleryjska” obejmuje także dostarczenie Ukrainie większej ilości amunicji artyleryjskiej. „Do kwietnia 2023 roku przekazywaliśmy miesięcznie 1000 sztuk pocisków 155 mm. Od tego czasu gospodarka wojenna pozwoliła nam zwiększyć produkcję do 2000 sztuk amunicji miesięcznie. A od końca stycznia zwiększymy tę liczbę do 3 tys. ” – zapowiedział minister obrony Francji.

Zaznaczył również, że możliwości produkcyjne ograniczają problemy globalne, takie jak niedobór prochu w związku z ogromnym wzrostem popytu, którego dotąd nie jest w stanie zrównoważyć wzrost produkcji. Dlatego jedną z priorytetowych akcji w ramach inicjatywy artyleryjskiej jest zwiększenie produkcji prochu strzelniczego w kraju. Wkrótce ma ruszyć produkcja krajowych ładunkó miotajacych w nowym zakładzie w Bergerac.