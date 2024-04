Francja idzie na wojnę? Nexter zwiększa produkcję armatohaubic Caesar

Francuskie armatohaubice Caesar, które odgrywają jedną z kluczowych ról na Ukrainie, będą produkowane zacznie szybciej, tak by sprostać zamówieniom i pomocy dla Ukrainy. Jeszcze przed wojną na Ukrainie firma produkował dwie armatohaubice Caesar miesięcznie, obecnie jest w stanie produkować sześć, a jak zapewnił Sébastiena Lecornu Nexter będzie w stanie zwiększyć produkcję do ośmiu miesięcznie, a następnie do dwunastu armatohaubic Caesar. Informację tę ujawnił minister obrony Francji Sébastien Lecornu podczas wizyty w siedzibie KNDS France w Wersalu w towarzystwie sekretarza stanu USA, Antony'ego Blinkena. Sébastien Lecornu nie określił, kiedy dokładnie firma osiągnie taką efektywność produkcji, stwierdzając jedynie, że stanie się to „wkrótce”. W grudniu Francja zamówiła od firmy Nexter 109 armatohaubic nowej generacji za około 350 mln euro, a pierwsza dostawa spodziewana jest w 2026 r.

Jak zaznaczył minister, przyspieszenie to dotyczy tylko segmentu produkowanego przez KNDS France, tj. systemu uzbrojenia, czyli wszystkiego poza podwoziem, którego produkcja pozostaje w rękach Arquus dla wersji 6×6 Mk 1 i 2. Jak napisał portal Forces Operations, firma chce osiągnąć zwiększenie produkcji poprzez wzmocnienie zapasów części, poprzez rekrutację nowego personelu, a także inwestując w swoje zakłady przemysłowe. Jak podała spółka, oprócz 78 jednostek zamówionych na Ukrainę, realizuje także kontrakt na produkcję kolejnych 217 haubic samobieżnych dla Francji, Belgii, Litwy i Czech. Jako ciekawostkę można podać, że Ukraina co miesiąc jest obecnie w stanie wybudować osiem samobieżnych haubic Bohdana.

Francja jest jednym z liderów państw koalicji artyleryjskiej dla Ukrainy założonej 18 stycznia. Koalicja ta ma na celu dostarczenie armii ukraińskiej do 78 egzemplarzy armatohaubic Caesar, oprócz 49 już dostarczonych, w tym 30 pochodzących z wyposażenia armii. Portal Opex360.com powołując się na Oryx, dokumentującego straty poniesione przez obie strony na froncie, pisał, że Ukraina utraciła już 5 armatohaubic Caesar [4 Caesar 6× 6 i 1 Caesar 8×8] co ciekawe miała także utracić 23 polskie armatohaubice Krab.

Caesar to podstawowy system artyleryjski kalibru 155 mm dostarczany przez krajowy przemysł Armee de Terre, ale również w znaczniej liczbie przekazany na Ukrainę i dostarczany licznym odbiorcom na świecie. Po opracowaniu dla sił zbrojnych Republiki Czeskiej, wersji haubicy Caesar na podwoziu Tatra w układzie 8x8, część klientów decyduje się na ten wariant. Od wersji „francuskiej” na podwoziu 6x6 Renault Sherpa różni się on przede wszystkim większym zapasem amunicji. Na eksport oferowane było też podwozie Unimog 6x6.

Uzbrojenie Caesara stanowi haubica 155 mm z lufą długości 52 kalibrów, dzięki czemu donośność maksymalna wynosi ponad 40 km podczas strzelania pociskami odłamkowo-burzącymi z gazogeneratorem. System może korzystać z szerokiej gamy pocisków, w tym klasycznych odłamkowo-burzących, pocisków o zwiększonym zasięgu z gazogeneratorem dennym, przeciwpancernych typu BONUS czy też nowych kierowanych pocisków Katana.