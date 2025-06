Fińska Patria otwiera fabrykę kadłubów F-35. Dlaczego Polska nie będzie mieć takiej fabryki?

Spis treści

Finlandia wchodzi do przemysłowej elity

Obiekt ten powstał w miejscowości Halli w regionie Jämsä – w miejscu o długiej historii współpracy z fińskimi siłami powietrznymi. Ceremonia otwarcia, w której udział wzięli przedstawiciele rządu Finlandii, kierownictwo Patrii i delegacja Lockheed Martin, nie była jedynie symbolicznym wydarzeniem, lecz wyrazem strategicznego zaangażowania Finlandii w międzynarodowy program F-35 jako pełnoprawnego partnera przemysłowego, a nie jedynie klienta końcowego.

Zakład ten stanowi część rozbudowanego pakietu offsetowego związanego z wyborem F-35A przez fińskie siły powietrzne w ramach programu HX, w którym w grudniu 2021 roku Helsińska Rada Ministrów zadecydowała o zakupie 64 maszyn piątej generacji. Kluczowe jest to, że Patria nie będzie produkować jedynie pojedynczych części – jak to bywa w przypadku wielu offsetów – lecz będzie odpowiadać za montaż kompletnych przednich sekcji kadłubów myśliwca. Sekcje te obejmują kokpit, przód kadłuba z elementami awioniki oraz mechanizmy otwieranych drzwi podwozia – są to jedne z najbardziej złożonych struktur w całym samolocie.

Zgodnie z planem, produkcja ruszy pełną parą wiosną 2026 roku, a do roku 2040 Patria ma dostarczyć nawet 400 gotowych sekcji kadłuba – nie tylko dla Finlandii, ale również dla odbiorców F-35 na całym świecie. To oznacza, że fiński zakład stanie się trwałym ogniwem globalnego łańcucha dostaw Lockheed Martin, co ma duże znaczenie nie tylko gospodarcze, ale również polityczno-strategiczne. Lockheed Martin konsekwentnie rozwija model produkcji rozproszonej, budując zdolności przemysłowe w krajach partnerskich, które zamówiły F-35 – dzięki temu zwiększana jest odporność łańcucha dostaw, a jednocześnie wspierana jest lokalna baza technologiczna i zatrudnienie.

Lockheed Martin konsekwentnie rozwija model produkcji rozproszonej, budując zdolności przemysłowe w krajach partnerskich, które zamówiły F-35 dzięki temu zwiększana jest odporność łańcucha dostaw, a jednocześnie wspierana jest lokalna baza technologiczna i zatrudnienie.

W Finlandii szacuje się, że projekt przyniesie 150 nowych miejsc pracy bezpośrednio w zakładzie, a pośrednio może wygenerować jeszcze większy popyt na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą w sektorze lotniczym i inżynieryjnym. Dla fińskiej gospodarki oznacza to nie tylko zastrzyk inwestycji, ale też rozwój know-how i technologii podwójnego zastosowania, które mogą zostać wykorzystane również w innych sektorach przemysłowych, a nie tylko zbrojeniowym.

i Autor: Shutterstock Myśliwce F-35 USA

Minister obrony Finlandii Antti Häkkänen podkreślił, że współpraca z Lockheed Martin i rozwój kompetencji przemysłowych Patrii to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego, ale także dowód na międzynarodowe uznanie dla fińskiej precyzji technicznej, jakości i niezawodności. W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele Lockheed Martin, zaznaczając, że włączenie Patrii do globalnej sieci produkcyjnej F-35 jest elementem szerszego wysiłku na rzecz podtrzymania wysokiego tempa dostaw oraz zwiększenia zdolności serwisowych i logistycznych w Europie.

Północna część europejskiej budowy

Warto zaznaczyć, że Patria nie działa w próżni – równolegle w Finlandii powstaje również centrum montażowo-serwisowe dla silników F135 produkowanych przez Pratt & Whitney, które będą napędzać fińskie F-35. Obiekt ten, zlokalizowany w Linnavuori pod Nokią, ma rozpocząć działalność również jesienią 2025 roku, co pokazuje, że Finlandia stawia nie tylko na samoloty, ale na pełen ekosystem wsparcia ich eksploatacji, niezależny od zewnętrznych dostawców w czasie pokoju i potencjalnego konfliktu.

W tym kontekście Finlandia staje się jednym z kluczowych partnerów przemysłowych programu F-35 w Europie, obok Włoch (Leonardo), Wielkiej Brytanii (BAE Systems), Holandii (Fokker), Norwegii (Kongsberg), a w przyszłości także Niemiec i Czech – które również przystępują do programu. Udział w produkcji F-35 to nie tylko kwestia dumy narodowej i prestiżu, ale też możliwość wzmocnienia własnych zdolności obronnych w oparciu o nowoczesny przemysł i transfer technologii.

Otwarcie fabryki w Halli to nie tylko kolejny etap integracji Finlandii z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa, lecz także wyraźny sygnał, że kraje średniej wielkości mogą odgrywać kluczowe role w najbardziej zaawansowanych technologicznie programach zbrojeniowych świata pod warunkiem, że dysponują odpowiednią kulturą inżynieryjną, determinacją polityczną i strategiczną wizją współpracy przemysłowej.

Polska niestety nie będzie mieć takich możliwości

Przy zakupie samolotów F-35A przez Polskę nie zawarto porównywalnego do fińskiego pakietu przemysłowego ani offsetowego, co jest jednym z istotnych punktów różnicujących oba kontrakty – mimo że dotyczą one tej samej maszyny i realizowane są przez tego samego producenta, czyli amerykański Lockheed Martin.

Polska zdecydowała się na zakup 32 myśliwców piątej generacji F-35A w ramach programu Harpia, podpisując umowę międzyrządową (FMS) ze Stanami Zjednoczonymi 31 stycznia 2020 roku, o wartości 4,6 miliarda dolarów. Kluczowe jednak jest to, że umowa ta – w odróżnieniu od wielu wcześniejszych dużych zakupów uzbrojenia – nie zawierała formalnego offsetu, czyli systemu zobowiązań przemysłowych ze strony dostawcy na rzecz rozwoju krajowego potencjału obronnego i gospodarczego.

Ministerstwo Obrony Narodowej uzasadniało tę decyzję argumentem, że offset zaproponowany przez stronę amerykańską był niewystarczający i nieopłacalny – jego szacowany koszt miał przekraczać miliard dolarów, a oferowane korzyści miały ograniczać się do obsługi samolotów C-130 Hercules oraz konserwacji komponentów F-16, które Polska już posiada.

Resort uznał więc, że podpisanie kontraktu bez offsetu pozwoli szybciej sfinalizować umowę, ograniczyć koszty i uniknąć wieloletnich negocjacji, które w przeszłości często opóźniały kluczowe programy modernizacyjne. Taka decyzja miała charakter czysto strategiczny – postawiono na priorytetowe pozyskanie sprzętu, rezygnując z szerszych korzyści przemysłowych.

Polska a Finlandia — różnica wyraźna

Tymczasem Finlandia, która w tym samym programie pozyskała 64 samoloty F-35A, przyjęła zupełnie inną strategię. W ramach szeroko zakrojonego i skutecznie wynegocjowanego offsetu fińska spółka Patria uzyskała kontrakt na montaż przednich sekcji kadłuba F-35, co oznacza nie tylko transfer wiedzy, technologii i umiejętności, ale również trwałe włączenie Finlandii do globalnego łańcucha dostaw F-35.

i Autor: Władysław Kosiniak-Kamysz / Platforma X, Creative Commons Polski F-35

Zakład Patrii w Halli pod Jämsä ma rozpocząć produkcję w 2026 roku i przez kolejne lata dostarczać setki elementów nie tylko na potrzeby własne, lecz także na eksport do innych użytkowników samolotu. Równolegle budowane jest centrum obsługi i montażu silników Pratt & Whitney F135 w Linnavuori, co czyni Finlandię jednym z europejskich filarów programu F-35 obok Włoch i Wielkiej Brytanii.

Kontrast między Polską a Finlandią jest więc bardzo wyraźny. Polska, mimo że jako jedno z pierwszych państw Europy Środkowej zakupiła F-35, nie uzyskała żadnych konkretnych kompetencji przemysłowych ani udziału w produkcji tych samolotów. W efekcie wszystkie maszyny będą powstawać za granicą, a ich obsługa oraz serwis – przynajmniej na początku – również odbywać się będzie głównie poza krajem. Jak dotąd, żadna z polskich firm, nawet te należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej czy prywatne zakłady o wysokich kompetencjach lotniczych, nie została formalnie zaangażowana w produkcję komponentów do F-35.