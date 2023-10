Decyzja o zakupie amerykańskich samolotów C-130J-30 Super Hercules od Lockheed Martin została ogłoszona 17 października przez tamtejsze ministerstwo obrony. Filipiny zdecydowały się na zakup trzech Super Herculesów. Jak informuje Philippine News Agency wartość kontraktu na trzy samoloty ma wynosić 22,2 miliarda PHP. Według komunikatu agencyjnego dostawa pierwszego C-130J-30 Super Hercules ma się odbyć do lipca 2026 r., drugiego w październiku 2026 r., a trzeciego w styczniu 2027 r. Oficjalne podpisanie umowy pomiędzy filipinami a Lockheed Martin odbyło się 9 lutego 2023 roku, ale dopiero w czerwcu wydano Notice to Proceed, który dał zielone światło na realizację projektu i tym samym teraz Filipiny mogły oficjalnie przekazać informacje o zakupie samolotów i harmonogramie.

Początkowo Filipiny zamierzały nabyć pięć C-130J-30 Super Hercules jeszcze w 2019 roku, jednak pandemia COVID-19 pokrzyżowała te plany. Obecnie Filipiny użytkują cztery starsze samoloty C-130H/T Hercules i oczekują na dostawę jeszcze jednego C-130H, który został zakupiony od USA z US excess defense articles (EDA). Filipiny są drugim nabywcą tych samolotów po Indonezji w tym regionie.

płk Piotr Gąstał: NATO powinno dostarczyć Ukrainie czołgi i samoloty [Super Raport] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zakup ten, który de facto jest częścią programu modernizacji wojskowej, który rozpoczął się ponad dekadę temu ma miejsce w momencie, gdy wieloletni sojusznik USA stara się przeciwdziałać rosnącej agresywnej polityce Chin na Morzu Południowochińskim. Dlatego w ostatnim czasie widzimy bardzo mocne zaciśniecie relacji między USA i Filipinami, nie tylko przez wspólne ćwiczenia, które odbywają się dość często ale także dostęp do nowych czterech baz na filipinach przez US Army. Filipiny są strategicznym krajem na geopolitycznej mapie USA, ponieważ z tego kraju najbliżej do Tajwanu ale także przez jego cieśniny odbywa się handel morski, gdyby doszło do konfliktu transport z Azji zostały by utrudniony. W ostatnim czasie dochodzi do ostrych napięć między Chinami a Filipinami o sporne tereny na Morzu Południowochińskim

C-130J-30 Super Hercules to czterosilnikowy turbośmigłowy wojskowy samolot transportowy. C-130J-30 to modernizacja C-130 Hercules, zawierająca nowe silniki, kabinę załogi i inne systemy. Może przewozić 128 żołnierzy lub 92 spadochroniarzy. Wersja C-130J-30 Super Hercules jest wydłużona o 30 metrów od swojej podstawowej wersji C-130J tym samym umożliwiając przewóz w przestrzeni ładunkowej dwóch dodatkowych palet ze sprzętem. Ładowność maksymalna samolotu wynosi 20 ton. Samolot może osiągnąć pułap 8000 m, a jego prędkość maksymalna wynosi 660 km/h, a jego zasięg do 3147 m o maksymalnej normalnej ładowności. Samoloty są używane przez takie kraje jak: Australia, Dania, Francja, Indie, Irak, Izrael, Kanada, Katar, Korea Południowa, Niemcy, Norwegia, Oman, Stany Zjednoczone, Tunezja, Wielka Brytania czy Włochy.