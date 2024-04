Jak poinformował w mediach społecznościowych wiceminister obrony Paweł Bejda, obecny transport obejmuje 11 czołgów K2 produkowanych przez koncern Hyundai Rotem i przeznaczonych dla polskich Wojsk Lądowych. Poprzednia dostawa trafiła do Polski 11 marca, a więc zaledwie osiem dni wcześniej. Jest to realizacja umowy z 2022 roku, która dotyczyła zakupu 180 czołgów K2GF (ang. Gap Filler), które są tożsame z wersją eksploatowaną obecnie przez siły zbrojne Republiki Korei.

Równolegle z dostawami K2GF trwają rozmowy dotyczące docelowej konfiguracji czołgów w spolonizowanej wersji K2PL. Łącznie planowane jest pozyskanie nawet 1000 czołgów K2. Co istotne, K2PL ma powstawać we współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym i stanowić potencjalną ofertę dla innych europejskich krajów. Otwierałoby to możliwości eksportu czołgów, w których budowie stopniowo rósł będzie udział polskich zakładów.

Na dniach mieliśmy wzmożone dostawy czołgów K2. Od początku 2024 roku, do Gdyni przybyło łącznie 18 czołgów z 🇰🇷. W ostatnią niedzielę, w porcie pojawiły się 4 czołgi, zaś dziś wieczorem przybyło kolejne 11 Czarnych Panter. pic.twitter.com/rNbSdbVFAO— Paweł Bejda (@pawelbejda) March 19, 2024

Obecnie docelowa konfiguracja czołgu K2PL nie jest znana, choć podczas wizyty w Korei nasz dziennikarz uzyskał dość szczegółowe informacje na ten temat propozycji firmy Hyundai Rotem. Zmodyfikowane pojazdy mają być lepiej dostosowane do polskich wymagań, między innymi w zakresie wzmocnienia opancerzenia oraz zastosowania aktywnego systemu ochrony, zwalczającego nadlatujące pociski przeciwpancerne a być może również drony kamikaze. Więcej szczegółów znajdą państwo w tekście, do którego link znajduje się poniżej.

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy III generacji produkowany przez koncern Hyundai Rotem. Uzbrojenie główne pojazdu stanowi gładkolufowa armata CN08 kal. 120 mm z lufą o długości 55 kalibrów, z którą sprzężony jest karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Na wieży umieszczony jest ruchomy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm. Masa czołgu K2 wynosi 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM, co pozwala rozpędzić pojazd do 70 km/h. Obecnie pojazdy tego typu, uważane za jedne z najnowocześniejszych na świecie, znajdują się na uzbrojeniu sił zbrojnych Republiki Korei i Polski.