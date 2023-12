Warto przypomnieć, że w lipcu 2022 roku zawarto umowę ramową na dostawę przez koncern Hanwha 460 haubic samobieżnych K9 wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem dziesiątek tysięcy sztuk amunicji 155 mm oraz wsparciem technicznym producenta. Na tej podstawie podpisano w sierpniu 2022 roku umowę wykonawczą na wspomniane wcześniej 212 egzemplarzy wozów w wersji K9A1. Druga umowa została podpisana 1 grudnia 2023 roku i obejmuje 6 kolejnych haubic w wersji K9A1 oraz 146 egzemplarzy w spolonizowanej wersji K9PL. Przy wartości 2,6 mld dolarów dostawy mają zostać zrealizowane do końca 2027 roku. Łącznie to 364 zamówione dotąd haubice rodziny K9, co stanowi niemal 80% całości umowy ramowej.

Dziś do portu w 🇵🇱 #Gdynia dotarł transport obejmujący 18 fabrycznie nowych haubic samobieżnych #K9A1. W efekcie #WojskoPolskie niebawem będzie posiadało 66 🇰🇷 haubic.📸por. Karol FRANKOWSKI/@16Dywizja pic.twitter.com/jUfcTnb2kE— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) December 17, 2023

W obecnej chwili brak jest szczegółowych informacji na temat konfiguracji oznaczonej jako K9PL, ale pojawiły się m. in, informacje o możliwości zastosowania automatu ładującego. Znacznie większe ma być również zaangażowanie polskiego przemysłu, choć mimo to zamówienia na K9 znacznie większe niż na krajowe haubice Krab wzbudzają duże zaniepokojenie. Przede wszystkim wśród przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego. Wojsko przekonuje, że są one niezbędne, gdyż obecnie polscy producenci nie są w stanie w tak szybkim tempie dostarczać sprzętu i uzbrojenia. Znaczne zwiększenie produkcji samobieżnych haubic Krab jest obecnie realizowane przez HSW, ale uruchomienie dodatkowych linii produkcyjnych i dostawców zajmie około 2-3 lata. Natomiast zarówno jednostki uzbrojone w K9 jak i w ASH Krab wyposażane są w pojazdy towarzyszące dostarczane przez HSW oraz systemy kierowania ogniem Topaz produkcji Grupy WB.

K9 Thunder to południowokoreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia donośność ponad 40 km i szybkostrzelnośc do 8 strzałów na minutę. Opancerzenie K9 zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową i odłamkami artyleryjskimi. Masa pojazdu wynosi 47 ton.Silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM z automatyczną skrzynią biegów, zapewnia dobrą mobilność w każdym terenie.

Obecnie dostarczany wariant to K9A1, taki sam, jak stosowany jest przez siły zbrojne Republiki Korei. Wersja K9PL ma opierać się na opracowywanym obecnie 9A2, który ma być wyposażony w elektryczny system napędu wieży (zamiast dotychczasowego elektrohydraulicznego), automatyczny system gaśniczy, zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, klimatyzację, kompozytowe (gumowe) gąsienice oraz będzie posiadać zwiększoną odporność balistyczną i przeciwminową. Istotnym elementem rozwoju jest również wprowadzenie automatu ładującego. Pozwoli to zredukować załogę z 5 do 3 żołnierzy, oraz zwiększy szybkostrzelność do maksymalnie 10 strz./min.