16 stycznia Agencja Uzbrojenia na platformie X (dawniej Twitter), poinformowała, że podpisała w pierwszej połowie stycznia umowę z polską firmą Jelcz na dostawę zestawów „Jak” do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o masie do 70 ton. Jak czytamy w komunikacie, wartość umowy jest szacowana na około 500 mln zł brutto. Umowa zakłada dostawę kilkudziesięciu naczep i ciągników do końca 2027 roku.

Wojsko Polskie posiada już 23 zestawy „Jak” (pierwsze przybyły w 2022 roku), które uzupełniają stale rozwijaną flotę pojazdów specjalnych przystosowanych do transportu polskich czołgów. Obecne zestawy służą m.in. do transportu czołgów Leopard 2 czy pozyskanych czołgów z Republiki Korei K2 Black Panther oraz amerykańskich czołgów M1 Abrams.

Pojazdy Jelcz C882.62 z naczepą ST775-20W, wyprodukowane przez spółkę Demarko S.A. są zaprojektowane tak, by pokonywać przeszkody terenowe. Poza tym są to pojazdy czteroosiowe, w układzie napędowym 8×8, wyposażone w opancerzoną kabinę czteromiejscową, dzięki czemu załoga jest zabezpieczona przed ostrzałem czy minami. Moc silnika wynosi około 620 koni mechanicznych.