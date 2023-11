Pociski I-Derby Extended Range (ER) powstały jako uzbrojenie powietrze-powietrze o zasięgu 100 km, naprowadzane z wykorzystaniem aktywnej głowicy radarowej. Jest to izraelski odpowiednik pocisków AMRAAM. Wystrzeliwane z wyrzutni naziemnej osiągają one zasięg 80 km i pułap 20 tys. metrów.

Czechy pozyskają do końca 2027 roku 48 pocisków tego typu z opcją na zakup kilkuset kolejnych. Są one przeznaczone dla zakupionych w 2020 roku 4 baterii systemu przeciwlotniczego SPYDER CZ (ang. Surface-to-Air PYton i DERby) firmy Rafael, które mają zostać dostarczone do końca roku 2026. Uzbrojeniem systemy SPYDER są, jak można się dowiedzieć z rozwinięcia tego akronimu, naprowadzane na podczerwień rakiet krótkiego zasięgu Python 5 oraz posiadające aktywne naprowadzanie radarowe pociski I-Derby. Koncepcyjnie system ten przypomina amerykańsko-norweski NASAMS, to znaczy wykorzystuje jako uzbrojenie rakiety stosowane też przez samoloty bojowe.

Jak informuje w oficjalnym komunikacie czeskie ministerstwo obrony - „Dzięki tym rakietom, które Republika Czeska otrzyma do października 2027 r., Armia Republiki Czeskiej uzyska zdolność niszczenia bezzałogowych pojazdów, helikopterów, samolotów i rakiet kierowanych o dużym zasięgu do 80 km na wysokości 20 km”. Wartość kontraktu, to 2,8 mld koron czeskich bez VAT, czyli około 121,4 mln dolarów.

Jednak jak podkreśliła minister Černochová, dostawca zobowiązał się do rozliczenia w Czechach równowartości co najmniej 14 mln dolarów. Beneficjentami będą spółki RETIA i VTU, realizujące zadania w zakresie produkcji kontenerów startowych, świadczenia zintegrowanego wsparcia logistycznego oraz integracji systemów informatycznych. Prócz tego umowa obejmuje tak zwane opcje, czyli możliwość dodatkowych dostaw pocisków o łącznej wartości do 12,6 miliarda koron bez VAT, czyli ponad pół miliarda dolarów.

Republika Czeska pozyskała za ponad 400 mln dolarów 4 baterie SPYDER CZ jako odpowiednik polskiego programu Narew, a więc w roli systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu. Ma on zastąpić posowieckie wyrzutnie 2K12 Kub. Praga poszukiwała systemu, który będzie mógł współdziałać z zakupionymi w 2019 roku ośmioma wielozadaniowymi trójwspółrzędnymi radarami ELTA ELM-2084, również produkcji izraelskiej. Są to radary wykorzystywane w systemie Spyder i Iron Dome, a więc już w pełni kompatybilne z wybranym w 2020 roku systemem OPL.