Co dalej z zakupami z Republiki Korei? Seul prowadzi rozmowy z Warszawą na temat kontraktów zbrojeniowych

Republika Korei, zaniepokojona niepewnością co do przyszłości kontraktów zbrojeniowych w Polsce, z których czerpie znaczne korzyści, zintensyfikowała dialog z polskimi urzędnikami. Władze koreańskie dążą do uzyskania zapewnienia dotrzymania ustaleń handlowych, pomimo politycznych zmian w stolicy Polski, jak podaje Yonhap News Agency.

i Autor: Juliusz Sabak