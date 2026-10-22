Wicepremier Kosiniak-Kamysz spotkał się z zarządem BWX Technologies, globalnego lidera w zaawansowanych technologiach jądrowych.

Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach współpracy i wspólnych inwestycjach.

Sprawdź, jak te plany wpisują się w koncepcję „Kaszubii” i co to oznacza dla przyszłości polskiego bezpieczeństwa?

BWX Technologies z wizytą w Polsce

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, rozmowy dotyczyły możliwości współpracy oraz wspólnych inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli prezes i dyrektor generalny BWX Technologies Rex D. Geveden, a także Wojciech Wrochna, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej i autor koncepcji „Kaszubia”.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że współpraca z USA może wejść w kolejny etap, obejmujący nie tylko dostawy uzbrojenia, lecz także rozwój technologii i budowę wspólnych zdolności przemysłowych.

„Amerykanie chcą nie tylko dostarczać nam uzbrojenie, ale również inwestować w Polsce, rozwijać tutaj technologie i budować wspólny potencjał przemysłowy” – zaznaczył szef MON.

Współpraca polsko-amerykańska na rzecz bezpieczeństwa - 22 października br. wicepremier, minister obrony narodowej W. @KosiniakKamysz spotkał się z przedstawicielami kierownictwa amerykańskiej spółki BWX Technologies. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach współpracy i wspólnych inwestycjach. W spotkaniu uczestniczył także Wojciech Wrochna, Pełnomocnika Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz doradca Ministra Obrony Narodowej, autor koncepcji Kaszubi - Maciej Samsonowicz. Więcej: https://t.co/N32UNzQ1uL— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 22, 2026

„Kaszubia” częścią szerszej koncepcji przemysłowej

Według MON potencjalne inwestycje BWX Technologies wpisują się w koncepcję budowy gospodarczo-militarnego makroregionu Morza Bałtyckiego. Polskim komponentem przemysłowym tego projektu ma być Zielony Okręg Przemysłowy „Kaszubia”.

Prezes BWX Technologies Rex D. Geveden przedstawił podczas spotkania plany potencjalnej współpracy, wskazując na ich znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego. W komunikacie MON nie podano jednak szczegółów dotyczących zakresu potencjalnej kooperacji. Należy też zwrócić uwagę, że w tej kwestii nie zapadły żadne wiążące decyzje.

"Choć BWXT prowadziło rozmowy z polskimi władzami i przedstawicielami przemysłu na temat wdrożenia mikoreaktorów oraz małych reaktorów modułowych, nie podjęto jeszcze żadnej decyzji inwestycyjnej. Ewentualna inwestycja zależałaby od wiążących zamówień oraz skali dostępnej szansy. W miarę jak Polska dąży do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i odporności systemu energetycznego, BWXT liczy na dalszy rozwój tego dialogu" - podkreśliła również firma BTX w przesłanym oświadczeniu.

Czym zajmuje się BWX Technologies?

Warto przypomnieć, że BWX Technologies (BWXT) to firma specjalizująca się w technologiach jądrowych, przede wszystkim w reaktorach i komponentach dla wojska, energetyce jądrowej oraz produkcji paliwa jądrowego. Jednym z jej najważniejszych obszarów działalności jest dostarczanie technologii napędu jądrowego dla okrętów podwodnych i lotniskowców US Navy. Z dostępnych informacji wynika, że główne obszary działalności firmy to:

Technologie wojskowe i napęd jądrowy - projektuje i produkuje reaktory, paliwo jądrowe oraz precyzyjne komponenty dla amerykańskiego programu napędu jądrowego marynarki wojennej. Rozwiązania te są wykorzystywane w okrętach podwodnych i lotniskowcach.

Energetyka jądrowa - wytwarza m.in. generatory pary, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła i inne elementy wyposażenia elektrowni jądrowych. Dostarcza również paliwo i usługi techniczne.

Zaawansowane reaktory - rozwija nowe technologie jądrowe, w tym reaktory mikroreaktorowe przeznaczone m.in. do zastosowań związanych z bezpieczeństwem narodowym i eksploracją kosmosu.

Medycyna nuklearna - produkuje radioizotopy i produkty wykorzystywane w diagnostyce oraz terapii nowotworów.

Obsługa obiektów jądrowych - świadczy usługi techniczne i zarządcze dla instytucji rządowych, w tym związane z bezpieczeństwem i usuwaniem skutków działalności jądrowej.