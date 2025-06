Niemcy wydadzą miliardy na nowy wóz bojowy. Bundeswehra inwestuje w przyszłość piechoty

Niemiecka Bundeswehra przyspiesza modernizację swoich sił zbrojnych i szykuje się do największej inwestycji w systemy opancerzone od lat. Jak ujawnia najnowszy projekt budżetu federalnego na 2025 rok, armia naszych zachodnich sąsiadów chce jeszcze w tym roku rozpocząć zakup kołowych transporterów opancerzonych Boxer RCT30 w wersji dla tzw. „Sił Średnich” (Mittlere Kräfte).

Nowe Boxery RCT30 dla Bundeswehry

Hardpunkt zwraca uwagę, że zakup obejmie nie tylko same pojazdy, ale również pakiet logistyczny i serwisowy o łącznej wartości około 3,9 miliarda euro. Jeszcze w tym roku z budżetu ma zostać wydane 1,1 miliarda euro, prawdopodobnie jako zaliczka na rozpoczęcie produkcji i rozbudowę linii montażowych.

W dokumencie nie podano dokładnej liczby pojazdów, ale wcześniejsze szacunki mówią o potrzebie nabycia 148 Boxerów dla niemieckiej armii. Pojazdy mają być zamawiane przez europejską agencję zbrojeniową OCCAR, dzięki czemu koszty jednostkowe zostaną obniżone i jednocześnie zwiększy się ich interoperacyjność. Jak ujawniono, równolegle 72 takie same pojazdy chce kupić Holandia.

RCT30 – Puma na kołach z nową wieżą i potężnym uzbrojeniem

Nowe wozy bazują na sprawdzonym module jezdnym Boxer, ale uzbrojone są w bezzałogową wieżę RCT30 znaną z bojowego wozu piechoty Puma. W tym wypadku główne uzbrojenie stanowi stabilizowana armata automatyczna MK 30-2/ABM kal. 30 mm, zdolna do prowadzenia precyzyjnego ognia zarówno podczas postoju, jak i w ruchu. Dodatkowo w pojeździe zamontowano wyrzutnię pocisków przeciwpancernych MELLS (Spike LR/LR2). Moduł wieżowy uzupełnia nowy system ochrony aktywnej MUSS 2.0 Softkill, a także panoramiczny system obserwacji 360°. RCT30 został też wyposażony w zaawansowany system samoobrony przed miniaturowymi BSP.

Jedną z największych zmian jest przejście na nowy standard podwozia tzw. Future Common Drive Module, oparty na wersji brytyjskiej i zwiększenie nośności do 40 ton dzięki nowym oponom i zawieszeniu. Co równie ważne, napęd tych bojowych wozów piechoty będzie wymienny. Jak wyjaśnia Hardpunkt Boxer przyjmie zarówno silniki MTU 8V 199 TE20 (530 kW), jak i MTU 8V 199 TS21 (600 kW), znane z wersji brytyjskiej. W praktyce oznacza to, że w czasie walki możliwa będzie szybka zamiana jednostki napędowej w warunkach polowych.

When it comes to providing direct fire support for Boxer-equipped infantry units, what could be better than another Boxer? Seen here firing on the move, the Boxer RCT30 can engage both ground and aerial targets with its 30 x 173mm Rheinmetall cannon. It has twin anti-tank… pic.twitter.com/fnai5SKiXS— KNDS UK (@WFEL_bridges) March 27, 2025

Wnętrze przyszłości – przestrzeń bojowa, komfort i... miejsce na toaletę

Nowy wóz pomieści trzyosobową załogę i sześciu żołnierzy, a przestrzeń bojowa została zaprojektowana tak, by mieścić pełne wyposażenie drużyny. W przeciwieństwie do Pumy, Boxer RCT30 ma wyższy przedział bojowy, co pozwala na komfortowe przewożenie także żołnierzy o ponadprzeciętnym wzroście.

Co ciekawe, Niemcy postanowili rozwiązać jeden z najbardziej niedocenianych problemów na współczesnym polu walki — brak możliwości skorzystania z toalety. Nowe wozy mają być wyposażone w specjalne „klosiedzenia”, znane z brytyjskiego programu MIV Boxer. Jeden z siedzeń będzie posiadać otwór w siedzisku na worek chemiczny, umożliwiając załatwienie potrzeby fizjologicznej w sytuacji bojowej.

BWP nadal potrzebne na polu walki

Pojazdy typu BWP oraz ich kołowe odpowiedniki wciąż odgrywają bardzo ważną rolę na współczesnym polu walki, pomimo zmieniających się warunków i pojawienia się nowych zagrożeń, takich jak drony, amunicja krążąca czy zaawansowane systemy przeciwpancerne. Wbrew sceptykom, którzy po 2022 roku ogłaszali „koniec ery bojowych wozów piechoty”, nowoczesne konstrukcje nie tylko przetrwały, ale zyskały jeszcze większe znaczenie jako element zintegrowanego pola walki, gdzie człowiek, maszyna i sztuczna inteligencja działają razem. Dalej są niezastąpione, gdy w grę wchodzi szybkie przemieszczenie żołnierzy do rejonu walki, zapewniając im osłonę przed ogniem broni strzeleckiej, odłamkami i lekką amunicją przeciwpancerną.