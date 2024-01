Niemcy w grudniu ubiegłego roku, podpisali umowę na zakup co najmniej 100 000 egzemplarzy granatów ręcznych wersji DM51A3, jak wynika raportu BAAINBw, opublikowanego 3 stycznia na europejskiej platformie zamówień internetowych TED. Zakup takiej liczy nowych granatów jest spowodowany dostarczeniem podobnej liczby granatów ręcznych w wersji DM51A2 z zapasów Bundeswehry stronie Ukraińskiej. Dodatkowo jak czytamy w umowie kolejne 198 370 granatów ręcznych DM51A3 jest częścią umowy ramowej i może być opcjonalnie zamówionych w przyszłości. Jak stwierdzono w zamówieniu na granaty ręczne, zamówienie zostało udzielone bezpośrednio Diehl bez otwartego przetargu, ponieważ jest on jedynym producentem tego produktu.

Ceny umowy ogromnego kontraktu niestety nie ujawniono. Jednak jak spekuluje portal Deaidua na podstawie starych danych odnośnie ceny, to cena pojedynczego granatu może dziś wynosić jeśli uwzględni się wszystkie cyniki i inflację, to 52,66 euro (w 1996 wynosiła 33,60 euro). Także przybliżona wartość zamówienia może wynosić 5,26 mln euro. Dostawy granatów mają się zakończyć do końca kwietnia 2025 roku i zostaną zrealizowane przez fabrykę Diehl Defence w Nonnweiler w Kraju Saary.

Jednak jak zwracają uwagę niemieckie media, nowe zamówienie uzupełniłoby jedynie zapasy Bundeswehry, ale nie zwiększyłoby ich liczby, bo jak była już mowa to porównywalna liczba tych przekazanych z zapasów dla Ukrainy. Teoretycznie więc kolejna dostawa granatów ręcznych mogłaby również zostać zrealizowana dla ukraińskich sił zbrojnych.

A DM51A2 hand grenade delivered by Germany to Ukraine is used by the commander of the 2nd Assault Battalion of the 3rd Separate Assault Brigade Azov during the assault on Russian trenches.In total, Germany has delivered 100,000 of these very effective hand grenades to Ukraine. pic.twitter.com/0NqztVuoKO— German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) September 17, 2023

Granat ręczny DM51A3 jest to najnowsza wersja standardowego granatu ręcznego używanego przez Bundeswehrę od kilkudziesięciu lat. Śmiertelny promień odłamków wynosi około dziesięciu metrów.