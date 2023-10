Jak przekazało czeskie ministerstwo obrony, Czechy rozpoczęły w firmą Embraer rozmowy na temat pozyskania samolotów transportowych C-390 Millennium. Na razie nie podpisano jeszcze umowy, są to jedynie rozmowy, które - jak się wydaje - zakończą się sukcesem. Czechy miałby nabyć dwa egzemplarze, ale mówi się że może być ich nawet cztery. Na razie nie wiadomo, ile wyniesie umowa, ale jak pisze agencja Reuters, na podstawie oszacowania przez JPMorgan można się spodziewać potencjalnego zamówienia na około 240 mln dolarów. Do tej pory Czechy latały na lekkich maszynach Let L-410 i Airbus C-295W. Według nieoficjalnych informacji, brazylijski samolot pokonał firmę Airbus, która oferowała swoje samoloty A400M Atlas.

Współpraca z brazylijskim Embraerem może być bardzo owocna ponieważ, czeska firma Aero Vodochody dostarcza już brazylijskiemu Embraerowi różne komponenty używane do produkcji C-390 jak tylna sekcja kadłuba, rampy ładunkowe i inne mniejsze elementy, więc jak można się domyśleć zapewne będzie zaangażowana w produkcję czeskiego C-390 Millennium.

Czechy od pewnego czasu wykazywali zainteresowanie brazylijskim samolotem. W maju generał brygady Petr Čepelka, szef Sił Powietrznych Republiki Czeskiej, podczas wywiadu dla gazety iROZHLAS, wyraźnie wyraził zainteresowanie do C-390 Millennium. A kilka miesięcy temu na lotnisku w Pradze był testowany C-390, sprawdzano m.in. załadunek i transport lekkich pojazdów opancerzonych Pandur II 8×8.

Chceme @ArmadaCR pořídit střední dopravní letoun #EmbraerC390.Podpoříli bychom tím i 🇨🇿 obranný průmysl. Právě společnost @AERO_Vodochody vyrábí již několik let na vojenský letoun Embraer C-390 náběžné hrany křídla, zadní části trupu, nákladové rampy a všechny dveře letounu. pic.twitter.com/VMG7CFDu5m— Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) October 19, 2023

W oświadczeniu ministerstwo podało, że decyzja dotycząca zakupu była podyktowana tym, że Siły Zbrojne Republiki Czeskiej nie posiadają obecnie samolotu średniego i dalekiego zasięgu, który jednocześnie byłby w stanie startować i lądować na lotniskach z nieutwardzonymi pasami startowymi. Do tej pory Czechy musiały polegać na sojusznikach. Producent Embraer powiedział, że samoloty będą wykorzystywane do transportu lotniczego, operacji wojskowych, zaopatrzenia z powietrza, ewakuacji medycznej, pomocy humanitarnej, tankowania w powietrzu i gaszenia pożarów.

Republika Czeska tym samym może się stać szóstym krajem i czwartym krajem NATO w Europie, który będzie posiadał C-390, po Brazylii, Portugalii, Węgrzech, Holandii i Austrii. Austria ogłosiła zakup w zeszłym miesiącu i zakupi cztery C-390. Tym samym unowocześni swoją flotę posiadanych trzech samolotów transportowych C-130 Hercules na nowe C-390. Szacuje się że Austria ​​wyda od 130 do 150 milionów euro na samolot.

Embraer rozpoczął produkcję C-390 w 2014 roku, promując go jako alternatywę dla C-130 Hercules. Brazylijskie Siły Powietrzne, które początkowo zamówiły 22 samoloty, rozpoczęły eksploatację C-390 w 2019 r. C-390 może przenosić ładunek do 26 ton. Samolot może wykonywać szeroki zakres misji, takich jak transport i zrzuty ładunków i żołnierzy, ewakuacja, misji poszukiwawczych i ratowniczych i gaszenie pożarów. Zaletą samolot jest to, że może lądować na tymczasowych lub nieutwardzonych pasach startowych, takich jak ubita ziemia, gleba i żwir. Samolot może także tankować w powietrzu.