AbramsX, najnowocześniejszy czołg świata, powstaje w USA - poinformował niedawno General Dynamics Land Systems, amerykański koncern zbrojeniowy. Na razie gotowy jest prototyp, ale kiedy AbramsX trafi do służby, będzie prawdziwą rewolucją, bo w porównaniu do dotychczasowych Abramsów to zupełnie nowy czołg. Zdjęcie AbramsaX w Sterling Heights w stanie Michigan szybko obiegło media społecznościowe. Pokazał je na platformie X m.in. profil Ukrainian Front.