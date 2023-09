O utworzeniu Abrams Academi informował minister obrony krótko po dostawie pierwszych czołgów. Polska zamówiła 116 używanych M1A1FEP (Firepower Enhancement Package) z zapasów nadmiarowego sprzętu amerykańskiego oraz kolejnych 250 fabrycznie nowych czołgów M1A2SEPv3 Abrams na którze przyjdzie nam nieco poczekać. Czołgi M1A1 pochodzą z zapasów Piechoty Morskiej USA i wymagały jedynie przeglądów i prostych remontów po „wyciągnięciu z naftaliny”. Przeprowadzono też modyfikacje dostosowujące je do wymogów Sił Zbrojnych RP. Wymieniono w nich także moduły starego pancerza kompozytowego na nowocześniejszy, zapewniający lepszą ochronę.

Docelowo wszystkie pojazdy polskiej armii zostaną doprowadzone do standardu M1A2SEPv3, najnowszego używane obecnie przez US Army. Zapewnia on nie tylko wyższy poziom ochrony, ale też większą celność ognia, szczególnie prowadzonego w ruchu oraz możliwość wykorzystania nowocześniejszej amunicji. Proces ten potrwa jednak lata i w pierwszej kolejności dostarczone zostaną do Polski fabrycznie nowe M1A2SEPv3.

Załogi, mechaników i inny personel na oba warianty czołgów szkoli się i w przyszłości również będzie się szkolić w poznańskiej Abrams Academi. Obecnie amerykańscy instruktorzy szkolą tam zarówno polskich instruktorów jak i personel, m.in. z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Docelowo cały proces szkolenia i treningu będzie realizowany przez polskich instruktorów.

Proces szkolenia przebiega w ekspresowym tempie. Szczególnie w przypadku czołgistów z Warszawskie Brygady, którzy mają w szkoleniu na nowych czołgach wyjątkowe doświadczenie. Jednostka była uzbrojona w czołgi PT-91M Twardy, będące polską modernizacją rosyjskiego T-72. Kilka lat temu do brygady trafiły czołgi Leopard 2, a obecnie do służby wchodzą pierwsze polskie Abramsy.

Podczas sierpniowej defilady żołnierze z „Pancernej Jedynki” prowadzili swoje Abramsy, dowodząc umiejętności jeśli chodzi o kierowanie i kontrolę nad wozami. We wrześniu, na poligonie w Biedrusku należącym do CSWL-Poznań pancerniacy z Warszawskiej Brygady Pancernej mieli okazję po raz pierwszy odbyć strzelania z uzbrojenia podstawowego swoich czołgów. Co ciekawe uzbrojenie Abramsa i Leoparda 2 stanowią dwie wersje tej samej 120 mm niemieckiej armaty RH-120 firmy Rheinmetall, o lufie długości 44 kalibrów. Jest to bardzo udana i poddająca się modernizacji konstrukcja, którą amerykanie od dekad produkują na licencji. Warto dodać, że również koreański czołg K2 uzbrojony jest w armatę 120 mm, choć konstrukcji krajowej.