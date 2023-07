Spis treści

Święto Wojska Polskiego 2023. Wielka defilada i pikniki z żołnierzami

Święto Wojska Polskiego 2023 potrwa aż cztery dni. "Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się pod hasłem SILNA BIAŁO-CZERWONA. Po latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas porannego briefingu prasowego, podkreślił, że w defiladzie weźmie udział ponad 2 tysiące żołnierzy i aż 200 jednostek sprzętu wojskowego. W defiladzie zaprezentują się żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych Wojska Polskiego.

Wielka defilada w Warszawie 15 sierpnia. Będą pokazy sprzętu Wojska Polskiego

Defilada będzie kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego 2023. Warto zaznaczyć, że odbędzie się po czterech latach przerwy. Ostatnia defilada Wojska Polskiego odbyła się w 2019 roku w Katowicach. Ta zaplanowana na 15 sierpnia 2023 roku rozpocznie się o godz. 14 na Wisłostradzie. Będzie też doskonałą okazją, aby zobaczyć uzbrojenie Wojska Polskiego, m.in.:

Wedle zapowiedzi MON, będą też śmigłowce - Black Hawki, jak i te z rodziny AW, południowokoreańskie samoloty FA-50 już z biało-czerwoną szachownicą oraz samoloty sił sojuszniczych. Nie zabraknie także pokazu kunsztu polskich pilotów, którzy na polskim niebie zaprezentują aż 92 statki powietrzne, m.in. FA-50.

Święto Wojska Polskiego "Wszyscy stoimy murem za polskim mundurem"

Szef MON zwrócił uwagę, że 15 sierpnia to szczególna data nie tylko dla żołnierzy, ale również dla wszystkich Polaków. Tego dnia obchodzimy bowiem Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej nad bolszewikami Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, która na kartach historii zapisała się jako "cud nad Wisłą". - 15 sierpnia będzie ważnym wydarzeniem dla nas wszystkich pokazujące, że wszyscy stoimy murem za polskim mundurem - powiedział Mariusz Błaszczak.

Mariusz Błaszczak: Pokażemy, jak dynamicznie wzmacniamy nasze Wojsko Polskie

Zaprosił Polki i Polaków do oglądania defilady 15 sierpnia oraz do udziału w piknikach z żołnierzami w całej Polsce. Zapewnił, że od 12 do 15 sierpnie będzie można spotkać się z żołnierzami Wojska Polskiego na piknikach wojskowych w każdym województwie, w prawie 70 miejscowościach, także w małych miasteczkach i gminach.

Wojsko Polskie stoi na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Pokażemy, jak dynamicznie wzmacniamy nasze Wojsko Polskie. Zachęcam wszystkich, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach - w defiladzie oraz w piknikach w 70 miejscowościach w całej Polsce - mówi Mariusz Błaszczak. - Będą Patrioty, będą Abramsy czy samoloty FA-50. Będą także samoloty sił sojuszniczych. Serdecznie wszystkich zapraszam na pikniki. To okazja, aby zapoznać się ze sprzętem Wojska Polskiego. Będzie to także szansa, żeby przystąpić do wojska - zapowiada minister obrony narodowej.

Dodajmy, że w defiladzie podczas Święta Wojska Polskiego 20233, zaplanowanej na 15 sierpnia - oprócz żołnierzy Wojska Polskiego - uczestniczyć będą też żołnierze sił Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji.

