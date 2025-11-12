Saab: Polska i Szwecja to strażnicy Bałtyku. Jesteśmy gotowi na długoterminową współpracę

Juliusz Sabak: Zgodnie z informacją polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, wszystkie strony zainteresowane polskim programem okrętów podwodnych „Orka” miały złożyć odpowiedź na RFI do końca października. Zakładam, że Saab i Szwecja również złożyli swoją odpowiedź?

Jyrki Kujansuu: Polska chce zainwestować w zdolności okrętów podwodnych w ramach szerszego porozumienia międzyrządowego (government-to-government agreement), które wraz z okrętami obejmować będzie pakiet współpracy przemysłowej, wojskowej i finansowej. Mogę potwierdzić, że Rząd Szwecji przesłał swoją odpowiedź na zapytanie polskiego Ministerstwa Obrony. Saab jest strategicznym partnerem przemysłowym wspierającym te działania.

Jak oceniacie swoje szanse w tym programie?

Rząd Szwecji, wspierany przez Saab, czuje się bardzo pewnie wobec wszystkich wymagań. Szwecja nie jest zainteresowana wyłącznie transakcją, lecz dąży do długoterminowego partnerstwa strategicznego między krajami. Polska i Szwecja odgrywają kluczową rolę jako strażnicy bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego i krytycznej infrastruktury morskiej. Jesteśmy przekonani, że szwedzka oferta jest kompleksowa i silna również pod względem zakresu potencjalnego zaangażowania polskiego przemysłu.

W jaki sposób chcielibyście zaangażować polski przemysł w program „Orka”, jeśli wybrana zostanie szwedzka oferta? Czy Waszym zdaniem polskie firmy posiadają odpowiednie kompetencje i know-how, by szeroko uczestniczyć w tak złożonym projekcie?

Współpraca przemysłowa na globalnych rynkach jest częścią DNA Saab. Jesteśmy obecni w Polsce od ponad 20 lat, udowodniliśmy to już we współpracy z polskim przemysłem w kilku programach. Polskie firmy uczestniczą już w programach Saab realizowanych na rynki zagraniczne, w tym dla szwedzkiej Marynarki Wojennej, takich jak okręt rozpoznania radioelektronicznego "Artemis" czy program okrętów podwodnych A26. Dostrzegamy te unikalne kompetencje polskiego przemysłu i chcemy zaangażować go także w modernizację zdolności Marynarki Wojennej RP.

Na przykład firma Base Group została wyróżniona tytułem ‘Dostawca roku Saab’ po 8 latach owocnej współpracy w programie budowy okrętów podwodnych A26 i innych projektach dla szwedzkiej Marynarki Wojennej. Niedawno podpisaliśmy listy intencyjne z Polską Grupą Zbrojeniową, Famor, HG Solutions, Chemet, Autocomp Management i Grupą WB, by zaangażować te podmioty w długoterminową współpracę. Wszystkie te firmy już współpracują z Saab w innych programach zarówno dla polskiego MON, jak i na innych rynkach.

Poza okrętami podwodnymi, czy widzicie inne obszary, w których moglibyście rozszerzyć współpracę z Polską i polskim przemysłem w niedalekiej przyszłości?

Widzimy wiele możliwości rozszerzenia współpracy między Polską a Szwecją oraz ich przemysłem we wszystkich domenach operacyjnych. Warto wspomnieć różne typy sensorów, radary, systemy walki elektronicznej i inne systemy - nawodne i podwodne - wspierające ochronę krytycznej infrastruktury na Morzu Bałtyckim oraz bezpieczeństwo wschodniej flanki. Już teraz aktywnie rozmawiamy o tym z naszymi polskimi partnerami, takimi jak Polska Grupa Zbrojeniowa i Grupa WB, a rozmowy są bardzo obiecujące. Pierwsze obszary potencjalnej współpracy już zaczynają się materializować.

Czy może Pan powiedzieć więcej o tym, co planujecie razem z PGZ?

We wrześniu, na targach MSPO w Kielcach, podpisaliśmy list intencyjny z PGZ dotyczący możliwości współpracy wspierającej operacje wielodomenowe. Zaledwie miesiąc później podpisaliśmy porozumienie z firmą Dezamet, będącą częścią PGZ, w zakresie możliwości transferu technologii, produkcji i sprzedaży amunicji w Polsce, w tym amunicji moździerzowej. To pierwsza wspólna inicjatywa, nad którą obecnie pracujemy, ale widzimy szersze obszary współpracy, które analizujemy. Warto podkreślić, że rozmowy między Saab a PGZ odbywają się na szczeblu decyzyjnym, czyli między prezesami i członkami zarządów.

Jakie są dalsze plany Saab w Polsce w najbliższej przyszłości?

Na początku przyszłego roku planujemy wodowanie drugiego okrętu rozpoznania radioelektronicznego SIGINT dla Marynarki Wojennej RP, budowanego w ramach programu ‘Delfin’. Będziemy kontynuować dostawy granatników Carl-Gustaf M4 oraz dalszą integrację bezzałogowych pojazdów podwodnych Double Eagle SAROV na polskich niszczycielach min Kormoran II. Na początku 2026 roku zakończymy również rozbudowę naszego warszawskiego biura, podwajając jego wielkość i będziemy przygotowywać się do otwarcia Centrum Sensorów Saab w Polsce.

Centrum Sensorów Saab w Polsce? Dla jakich produktów?

Centrum będzie wspierać działanie różnych naszych sensorów powierzchniowych wykorzystywanych przez Polskę. Ponieważ nasza współpraca z Polską stale się rozwija, chcemy być jeszcze bliżej naszych polskich użytkowników i zapewnić im skuteczne wsparcie na szczeblu lokalnym. Pozwoliłoby to na dalsze skrócenie czasu realizacji usług i jeszcze większą dostępność naszych produktów dla polskich partnerów.

Czy projekt ten został już zatwierdzony, czy jest to nadal opcja?

Zdecydowaliśmy już, że utworzymy w Polsce Centrum Sensorów, gdzie początkowo skupimy się na wsparciu naszych sensorów wykorzystywanych przez Polskę, po czym działalność centrum zostanie rozszerzona. W tej chwili prowadzimy studium wykonalności, w którym określamy, jaki powinien być szczegółowy zakres jego działalności, ale to jest coś, co zacznie się materializować w niedalekiej przyszłości. Wsparcie klienta zawsze było dla nas priorytetem, dlatego będziemy nadal zapewniać je również dla innych produktów.

Czy planujecie wykorzystać to nowe centrum do wsparcia również innych produktów niż sensory?

To konkretne centrum serwisowe będzie dedykowane sensorom, jednak równolegle będziemy nadal zapewniać wsparcie dla innych naszych produktów używanych przez polskie Ministerstwo Obrony, tak jak robiliśmy to do tej pory. Na przykład w przypadku pary polskich samolotów wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW - naszym priorytetem jest maksymalizacja ich dostępności dla Dowódcy Operacyjnego.

Otrzymujemy znakomite opinie na temat tych maszyn i ich osiągów. W podobny sposób nadal wspieramy polskie Ośrodki Szkolenia Bojowego. W czerwcu wszystkie pięć ośrodków szkoleniowych Saab w Polsce osiągnęło pełna zdolność operacyjną i chcemy zapewnić jak najbardziej efektywne i realistyczne szkolenie dla Sił Zbrojnych Polski oraz państw sojuszniczych.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat udowodniliśmy, że jesteśmy rzetelnym i godnym zaufania partnerem polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. To umożliwia nam budowanie długoterminowego partnerstwa strategicznego oraz zwiększanie naszych inwestycji w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.