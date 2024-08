Jeszcze więcej Leopardów dla Czech od Niemiec. To kolejna rekompensata za przekazane Ukrainie uzbrojenia

Ostateczne porozumienie podpisali generał dywizji Robert Bieleny, dyrektor sekcji logistyki Ministerstwa Obrony, oraz przedstawiciele Rheinmetall, Stefan Ives i Alexandra Cristea-Schmid. Minister obrony Jana Černochová oświadczyła, że ​​modernizacja zastąpi przestarzały sprzęt radziecki i zwiększy możliwości czeskich jednostek pancernych. Potwierdziła również uznanie przez Niemcy wsparcia Czech dla Ukrainy.

Leopardy 2A4 są drugą rekompensatą za czeskie dostawy. Pierwszy czołg powinien dotrzeć pod koniec tego roku, a pozostałe do początku 2026 roku - poinformowała ministra obrony Czech Jana Czernochova. Czołgi będą pochodziły z zasobów niemieckiego koncernu Rheinmetall. Jak podały niemieckie media, Czołgi nim trafią na wyposażenie czeskiej armii przejdą konieczne remonty i naprawy.

Dodatkowo jak napisał portal Czdefence rozpoczęto również wstępne konsultacje rynkowe w sprawie ewentualnego zakupu dodatkowych czołgów Leopard 2A4.

Pomoc se vyplácí! Díky naší přetrvávající pomoci Ukrajině, která se již třetím rokem brání brutální ruské invazi, získáme dalších 14 tanků Leopard 2A4 a jeden vyprošťovací tank BPz3 Buffel. To nám umožní přezbrojit další tankovou rotu na západní techniku a lépe se připravit na… pic.twitter.com/yCRtnTaR9s— Armáda ČR (@ArmadaCR) July 31, 2024

W ramach pierwszej rekompensaty Czechy otrzymały 14 czołgów Leopard 2A4 oraz opancerzony pojazd zabezpieczenia technicznego Bueffel na tej samej platformie. Pojazdy te są teraz częścią 73. batalionu czołgów. Wkrótce czeska armia będzie posiadać łącznie 28 czołgów Leopard 2A4 i dwa wozy zabezpieczenia technicznego. Niemieckie czołgi Praga otrzymała w zamian za przekazane na Ukrainę 89 czołgów T-72. Obecnie na wyposażeniu Czech poza wspomnianymi czołgami Leopard 2A4, Praga posiada czołgi T-72M1 oraz T-72M4.

Ministerstwo obrony w Pradze zwróciło uwagę, że darowizna z Niemiec razem z 77 kupowanymi najnowocześniejszymi czołgami Leopard 2A8 pozwoli wywiązać się Czechom z deklaracji o utworzeniu w ramach NATO ciężkiej brygady. Do 2030 roku Czechy mają dysponować 122 wyprodukowanymi w Niemczech czołgami. Ministerstwo planuje podpisać umowę o współpracy przemysłowej z producentem czołgów KNDS do końca roku, zapewniając udział czeskich firm w rozwoju, produkcji i zarządzaniu cyklem życia tych czołgów. Ten zakup jest uważany za zakup strategiczny. Taki sam status ma zakup średnich samolotów transportowych. Do tej pory lista obejmowała również zakup wozów bojowych piechoty CV90 w liczbie 210 sztuk i 24 samoloty F-35.

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy powstały na bazie wcześniejszych wersji określanych jako A0-A3. Do eliminacji celów opancerzonych i umocnień służy armata gładkolufowa Rh-120 L/44 kalibru 120 mm z zapasem amunicji wynoszącym 42 naboje umieszczone w kadłubie jak i izolowanym magazynie we wieży. Jako jej uzupełnienie Leopard 2 posiada karabin maszynowy MG3, który został z nią sprzężony (drugi taki znajduje się na wieży). Pojazd ten waży 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny MTU MB 873 Ka-501 charakteryzujący się mocną 1500 KM. Ma to pozwolić na rozpędzenie czołgu od 68 km/h w przypadku jazdy do przodu, oraz 31 km/h jeżeli się on wycofuje. Obecnie pojazdy w tym wariancie są używane przez armie takich krajów jak m.in. Ukraina, Hiszpania, Finlandia, Grecja, Słowacja, Czechy, Chile czy Polska.

PM/PAP