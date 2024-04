Sesja fotograficzna air-to-air zorganizowana została dla udokumentowania działań sojuszników NATO pełniących służbę w ramach misji NATO Enhanced Air Policing w październiku ubiegłego roku. Zdjęcia były wykonywane z otwartej rampy transportowego samolotu CASA C-295 z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie.

Natomiast ich gwiazdami były m.in. goszczące w Malborku włoskie samoloty F-35A Lightning II należące do 32° Stormo, czyli 32. Skrzydła z bazy lotniczej Amendola. Jest to unikalna jednostka Włoskich Sił Powietrznych uzbrojona w samoloty 5. generacji typu F-35A raz bezzałogowce rozpoznawczo-uderzeniowe MQ-1C Predator i MQ-9A Reaper. Włoskie myśliwce zaczęły swoją przygodę na wscodniej flance NATO we wrześniu tego roku i pozostały w w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku prawie trzy miesiące.

Polskę w tej pięknej sesji zdjęciowej reprezentowały dwa piękne, każdy na swój sposób, typy myśliwców. Starsze pokolenie które już niemal całkiem odeszło, glonie walczyć na Ukrainie, to myśliwce rosyjskiej konstrukcji MiG-29, noszące NATOwskie oznaczenie Fulcrum. Ze względu na dymiące silniki przez entuzjastów lotnictwa zwane są po prostu Smoker. Stacjonują one w w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku, więc w pewnym sensie reprezentowały gospodarza.

Młodsze pokolenie, to myśliwce F-16 Jastrząb z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Część z nich prezentowała okazjonalne malowania, jak mogą państwo zobaczyć na zdjęciach, nawiązujące m.in. do bitwy o Anglię. Łączy się to w pewną spójną całość z ogonami MiGów, które zdobią portrety polskich asów lotnictwa. Łączenie tradycji z nowoczesnością to ważny element kultury lotniczej i wojskowej, pokazujący ciągłość ale też podtrzymujący pamięć o ludziach których unieśmiertelniły ich czyny.