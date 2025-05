Apache trafią wkrótce do Polski. Padła konkretna data

Spis treści

"Osiem Apache przylatuje do Polski 16 czerwca. Przyjmujemy je na potrzeby polskich sił zbrojnych. To wielkie wydarzenie. Modernizacja i transformacja polskiej armii autentycznie przyspieszają" - dodał szef MON.

Apache dla polskiej armii

Umowa na zakup 96 śmigłowców AH-64E dla Wojska Polskiego została podpisana w sierpniu 2024 r. Oprócz zakupu maszyn obejmuje ona również pakiet szkoleniowy, logistyczny, w tym sprzęt do wykonywania obsług śmigłowców, sprzęt lotniskowo-hangarowy i wsparcie techniczne, a także zapas amunicji i części zamiennych.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: 16 czerwca przylecą 🇵🇱#Apache. To bardzo dobra wiadomość. Rok temu, przed Świętem Wojska Polskiego, podpisałem kontrakt na około 10 miliardów dolarów na zakup 96 śmigłowców Apache. Na początku tego roku – kolejna umowa, związana z leasingiem,… pic.twitter.com/B7cyVh9FwO— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 27, 2025

Pozyskane śmigłowce uderzeniowe trafią do 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, gdzie zastąpią przestarzałe i postradzieckie śmigłowce szturmowe z rodziny Mi-24. Można tutaj mówić o epokowej zmianie, ponieważ AH-64E Apache zapewnią zupełnie nowe zdolności bojowe Lotnictwu Wojsk Lądowych w zakresie rażenia celów i rozpoznania. Co istotne, po zakończeniu dostaw Polska stanie się drugim największym użytkownikiem po USA tych śmigłowców na świecie.

Zakupione AH-64E zaczną pojawiać się w Polsce w 2028 r. Zanim jednak do tego dojdzie, piloci będą mieli do swojej dyspozycji śmigłowce AH-64D wyleasingowane od Amerykanów. Umowa w tej sprawie została zawarta w lutym br. i uwzględniała osiem maszyn. Jest to rozwiązanie pomostowe, pozwalające Wojsku Polskiemu na nabycie umiejętności potrzebnych do obsługi docelowych wersji, czyli AH-64E. Zgodnie z zapowiedzią ministra obrony, Władysława Kosiniaka-Kamysza, pojawią się one w kraju już 16 czerwca

AH-64E Apache Guardian - nowe wcielenie legendarnego śmigłowca

AH-64E Apache Guardian to najnowsza wersja legendarnego amerykańskiego śmigłowca bojowego, który od dekad uchodzi za jeden z najbardziej śmiercionośnych systemów uzbrojenia pola walki. Opracowany przez Boeinga i wprowadzony do służby jako następca wcześniejszych wersji AH-64D, model E reprezentuje nową generację lotniczej siły ognia, stworzoną z myślą o działaniach w warunkach nowoczesnego, wielodomenowego pola walki. Śmigłowiec ten nieprzypadkowo został wybrany przez Polskę – łączy w sobie siłę rażenia, precyzję, elastyczność operacyjną i pełną interoperacyjność z armią USA oraz siłami NATO.

Apache Guardian w wersji AH-64E został zaprojektowany z myślą o walce w środowisku nasyconym systemami przeciwlotniczymi i elektronicznymi. Nowoczesna awionika, systemy samoobrony, zintegrowane czujniki i możliwość współpracy z bezzałogowcami to kluczowe elementy tej konstrukcji. Śmigłowiec wykorzystuje ulepszone silniki T700-GE-701D, które zapewniają mu większy zasięg i lepsze osiągi – prędkość maksymalna sięga około 293 km/h, a zasięg operacyjny to blisko 480 kilometrów. AH-64E może działać bez wsparcia nawet przez kilka godzin, wykonując misje bojowe, rozpoznawcze i eskortowe.

Na pokładzie śmigłowca znalazły się zaawansowane systemy zarządzania polem walki, dzięki którym Apache może nie tylko skutecznie wykrywać i niszczyć cele, ale też koordynować działania z innymi jednostkami – zarówno powietrznymi, jak i lądowymi, w tym np. czołgami Abrams, czy myśliwcami F-35, które również nabyła Polska. Zmodernizowany radar Longbow umożliwia wykrycie do 256 celów jednocześnie i jednoczesne śledzenie wielu z nich, nawet w trudnych warunkach pogodowych czy przy zakłóceniach elektronicznych. Co ważne, wersja E może również przekazywać dane do dronów i odbierać od nich informacje, co radykalnie zwiększa świadomość sytuacyjną załogi.

"Latający czołg" do zadań specjalnych

Uzbrojenie AH-64E Apache Guardian odpowiada realiom współczesnego pola walki. Głównym elementem ofensywnym jest armata automatyczna M230 kalibru 30 mm, umieszczona w obrotowej wieżyczce pod kadłubem, zdolna do rażenia celów lekkopancerzonych i piechoty z dużą precyzją. Do tego dochodzą rakiety kierowane AGM-114 Hellfire, stworzone do niszczenia czołgów, pojazdów opancerzonych i umocnień, a także nowoczesne pociski JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), będące kolejnym krokiem w rozwoju precyzyjnej amunicji powietrze-ziemia. Apache może także przenosić zasobniki z rakietami niekierowanymi Hydra 70 mm oraz – w wersji zintegrowanej z systemem obrony – pociski przeciwlotnicze Stinger, co zwiększa jego zdolności samoobrony w przestrzeni powietrznej.

AH-64E Apache Guardian to śmigłowiec, który powstał z myślą o walce w XXI wieku. Jest szybki, śmiercionośny, dobrze wyposażony i gotowy do działania w najbardziej wymagających scenariuszach bojowych. Polska, decydując się na zakup 96 takich maszyn, postawiła na jakość sprawdzoną w warunkach bojowych i w pełni dostosowaną do standardów NATO. Zyskała również szansę na odbudowę możliwości potencjału krajowych śmigłowców bojowych. Kwestią wciąż niepewną i budzącą wiele emocji jest jednak pozyskanie śmigłowców szkolno-treningowych, które przy budowanej flocie tego typu maszyn pomogłyby pilotom zdobywać odpowiednie kompetencje, wiedzę i doświadczenie.