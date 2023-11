Na platformie X (dawniej Twitter) Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał iż żołnierze Wojska Polskiego z wydzielonego pododdziału 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej znajdują się obecnie na Litwie w ramach ćwiczeń Bear trap 23 wraz ze sprzętem. Jak napisano w komunikacie, żołnierze „doskonalą możliwości sprawnego przemieszczania na dużych odległościach z jednoczesnym przekraczaniem granicy państwa. To konsekwentne rozwijanie naszych zdolności do obrony i odstraszania".

Poza tym na terenie Litwy rozpoczęły się także ćwiczenie Strong Griffin 2023 w których uczestniczą żołnierze z Polski, Litwy, Stanów Zjednoczonych i Portugalii. Ćwiczenia potrwa do 19 listopada. Jak czytamy w komunikacie żołnierze „szkolą się w zakresie planowania i wykonywania operacji obronnych, a także doskonalą współdziałanie w środowisku międzynarodowym”. Poza tym celem ćwiczeń jest przygotowanie litewskiej Brygady Piechoty „Żmudzkiej” do planowania i prowadzenia działań obronnych we współpracy z jednostkami sojuszniczymi z NATO.

Jak wyjaśnia Sztab Generalny na X w ćwiczeniu bierze udział ponad 2200 żołnierzy i 300 pojazdów wojskowych, w tym czołgi Abrams, bojowe wozy piechoty M113 i Bradley, kołowe transportery opancerzone Rosomak, pojazdy HMMWV, jak również transport zaopatrzeniowy i administracyjny.

Ćwiczenia „Strong Griffin” odbywają się corocznie i biorą w nich udział jednostki Żmudzkiej Brygady Piechoty, Ochotniczych Sił Obrony Narodowej, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Służby Medycznej, Batalionu Inżynieryjnego pułkownika Juozasa Vitkausa, Batalionu Obrony Powietrznej Sił Powietrznych, Sił Marynarki Wojennej, Litewskich Sił Zbrojnych, Batalionu Logistycznego Wsparcia Generalnego Vytenisa oraz Wojsk Specjalnych.

W czerwcu bieżącego roku, prezydent Andrzej Duda zaproponował Litewskiemu prezydentowi Gitanasowi Nausedowi, że Wojsko Polskie mogłoby rozstać rozmieszczone na Litwie, obecnie w tym kraju stacjonuje kontyngent NATO pod przewodnictwem Niemiec. Polska w ramach misji Air Policing biedzie udział w ochronie powietrznej państw bałtyckich.