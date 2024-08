Rosja pomoże Iranowi? Ma plany przekazać ważne uzbrojenie

12:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Rząd Iranu zwrócił się do władz Rosji o dostarczenie systemów obrony powietrznej i prośba została rozpatrzona pozytywnie - podał we wtorek (6 sierpnia) "New York Times", powołując się na źródła. Do finalnego porozumienia miało dojść w trakcie wizyty sekretarza rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergieja Szojgu w Teheranie.

i Autor: Mil.ru S-400