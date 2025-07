Nowy „Orzeł” wylądował w gnieździe. F-15EX Eagle II zawitały do bazy Kadena, to początek zmian

Spis treści

12 lipca 2025 roku dwa myśliwce F-15EX Eagle II wylądowały w bazie lotniczej Kadena na Okinawie, rozpoczynając proces integracji z jednostkami tam stacjonującymi. Maszyny, należące do 85. Eskadry Doświadczalnej USAF z bazy Eglin na Florydzie, przybyły w ramach krótkotrwałej misji, której celem jest przygotowanie personelu i infrastruktury Kadeny do przyjęcia 36 myśliwców F-15EX, które mają przybyć na wiosnę 2026 roku. Siły Powietrzne potwierdziły już, że samoloty F-15EX wezmą udział w manewrach Resolute Force Pacific, czyli REFORPAC. Manewry rozpoczęły się 11 lipca i biorą w nich udział wojska amerykańskie oraz partnerzy, którzy łącznie wystawiają ponad 300 samolotów.

Jak zauważa portal The War Zone: przybycie F-15EX do bazy na ćwiczenia ma na celu również zobaczenie jak samolot sprosta wymaganiom w regionie Indo-Pacyfiku, co ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę, że samolot będzie eksploatowany w Kadena, a dowódcy Sił Powietrznych oczekują, że odegra on ogromną rolę w każdym przyszłym konflikcie w regionie.

Jak napisała w komunikacie baza Kadena:

„Ta krótkoterminowa wizyta stanowi kluczowy kamień milowy w trwających wysiłkach Departamentu Obrony na rzecz modernizacji sił powietrznych USA w regionie i odstraszania przed rozwijającymi się zagrożeniami”.

Jak podkreślił gen. bryg. Nicholas Evans, dowódca 18. Skrzydła,

„Sprowadzenie samolotów F-15EX tutaj daje naszym pilotom i technikom możliwość szkolenia się w środowisku, w którym będą je codziennie eksploatować. Ta wizyta gwarantuje, że będziemy mogli płynnie zintegrować samoloty z naszymi zadaniami i utrzymać przewagę sił powietrznych wymaganą w tym regionie”.

Przybycie samolotów F-15EX Eagle II zwiastuje nową erę dla bazy Kadena, która od dawna jest kluczowym elementem amerykańskiej projekcji siły w regionie Indo-Pacyfiku.

どっちランウェイに降りるかてんやわんや、おまけにローアプローチまでやって振り回されました…これからのフライトに期待です。53rd WNG 85th TES "Flying Skulls" F-16C OT 98-0005, F-15E 88-1681, F-15EX 20-0004, 20-0005 Kadena Air Base 20250712 pic.twitter.com/aNs6wN2Dgi— いらぶちゃー (@okadna35) July 13, 2025

Modernizacja floty i rola F-15EX

Samoloty F-15C/D Eagle były rozmieszczone w bazie Kadena na Okinawie w Japonii od 1979 roku, kiedy to 67 Eskadra Myśliwska (wówczas Eskadra Myśliwców Taktycznych) „Fighting Cocks” stała się pierwszą w pełni wyposażoną eskadrą samolotów F-15C/D Eagle w Siłach Powietrznych Pacyfiku. Wkrótce potem do jednostki dołączyła 44 Eskadra Myśliwska „Vampire Bats”, z około 48 samolotami przydzielonymi do bazy. W kwietniu 2023 roku odbyła się uroczystość w bazie Kadena, upamiętniająca zakończenie 44-letniej obecności F-15C/D na Okinawie. Część F-15 z Kadeny trafiła do jednostek Powietrznej Gwardii Narodowej w Stanach Zjednoczonych, a pozostała część została wysłana na składowisko Sił Powietrznych w bazie sił powietrznych Davis-Monthan (AFB) w Arizonie.

Rozmieszczenie F-15EX w Kadenie jest elementem szeroko zakrojonego planu modernizacji amerykańskich sił powietrznych, który zakłada zastąpienie wycofanych w sierpniu 2024 roku 48 myśliwców F-15C/D, które przez dekady pełniły służbę - nowocześniejszymi maszynami F-15EX. Baza ta jest priorytetem dla rozmieszczenia nowych myśliwców, ze względu na swoje położenie.

Proces wymiany floty został uzgodniony z Japonią w lipcu 2024 roku, uwzględniając rosnącą niestabilność w regionie, związaną m.in. z działaniami Chin w Cieśninie Tajwańskiej. Do czasu pełnego wdrożenia F-15EX, Kadena utrzymuje rotacyjną obecność myśliwców F-16, F-15E, F-22 i F-35A, zapewniając ciągłość zdolności bojowych. Ta strategia zapobiega powstaniu luk operacyjnych w regionie, gdzie USA muszą utrzymać przewagę wobec potencjalnych konfliktów, np. z Chinami czy Koreą Północną.

W 2020 roku Departament Sił Powietrznych przyznał kontrakt o wartości prawie 1,2 miliarda dolarów na pierwszą partię ośmiu samolotów F-15EX, które zastąpią najstarsze F-15C/D w obecnej flocie. Zgodnie z projektem budżetu na rok fiskalny 2026, program F-15EX ma zostać znacząco rozszerzony, zwiększając liczbę samolotów z planowanych 98 do 129. W ramach tej rozbudowy przewiduje się sformowanie przynajmniej jednej nowej eskadry, która przejdzie na F-15EX z samolotów A-10. Istnieje duża szansa, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach, zwłaszcza że pierwotnie Siły Powietrzne USA (USAF) zakładały zakup minimum 144 maszyn, aby zastąpić flotę F-15C/D. Część jednostek operujących na starszych modelach Eagle już przeszła na inne platformy, ale istnieje możliwość, że w przyszłości F-15EX zastąpi również niektóre jednostki wyposażone w A-10, F-16, a nawet F-15E, jeśli USAF zdecyduje się na dalszą modernizację w tym kierunku. Tego rodzaju decyzje mogą być podyktowane potrzebą zwiększenia zdolności operacyjnych oraz unifikacji floty, co pozwoliłoby na obniżenie kosztów utrzymania i logistyki.

Znaczenie bazy Kadena

Baza lotnicza Kadena, położona na Okinawie, jest jednym z najważniejszych strategicznych punktów Sił Powietrznych USA w regionie Indo-Pacyfiku. Kadena jest siedzibą 18. Skrzydła Lotniczego, największego skrzydła bojowego USAF, które zarządza około 80 samolotami, w tym myśliwcami F-15 Eagle, tankowcami KC-135 Stratotanker, samolotami wczesnego ostrzegania E-3 Sentry oraz śmigłowcami ratowniczymi HH-60 Pave Hawk. Baza obsługuje także inne typy samolotów, takie jak F-35, P-8A Poseidon, C-130 Hercules, C-17 Globemaster III czy UC-12. W bazie stacjonuje około 18 000 amerykańskich żołnierzy, członków ich rodzin oraz cywilnych pracowników, a także ponad 4000 japońskich pracowników i kontrahentów.

Baza obejmuje dwa pasy startowe o długości 3688 metrów każdy, 15 wzmocnionych hangarów oraz rozległe magazyny amunicji na obszarze ponad 4900 hektarów. Kadena wspiera operacje lotnicze, w tym misje wywiadowcze, tankowanie w powietrzu, poszukiwania i ratownictwo oraz obronę powietrzną, pełniąc rolę platformy do projekcji siły w regionie. Jej bliskość do potencjalnych punktów zapalnych, takich jak Tajwan (ok. 700 km), czyni ją kluczową dla odstraszania i szybkiego reagowania na zagrożenia.

F-15EX - Orzeł, który ma walczyć ze smokiem

F-15EX jest najnowszą wersja amerykańskiego myśliwca F-15, opracowanego przez firmę McDonnell Douglas, a obecnie produkowanego przez Boeing. F-15EX, znany również jako "Eagle II", jest ulepszoną wersją wcześniejszych modeli F-15, w tym F-15E Strike Eagle, wprowadzającą zaawansowane technologie i zwiększoną zdolność bojową, aby sprostać nowym wymaganiom współczesnego pola walki.

F-15EX jest wyposażony w nowoczesny system awioniki, który obejmuje radar AESA (Active Electronically Scanned Array), co zapewnia mu lepszą detekcję i rozpoznanie w trudnych warunkach. Ponadto, samolot ma nowoczesne systemy łączności i zarządzania walką, co umożliwia mu współpracę z innymi jednostkami w sieci. Dzięki systemom elektronicznym, takim jak EPAWSS (Eagle Passive/Active Warning Survivability System), oferuje zwiększoną ochronę przed zagrożeniami. Samolot jest przystosowany do integracji z przyszłymi technologiami, co zapewnia jego długoterminową przydatność.

F-15EX jest zdolny do przenoszenia większej ilości uzbrojenia niż jego poprzednicy. Może nosić do 13 ton uzbrojenia na różnych punktach mocowania. Jego system napędowy opiera się o silniki F110-GE-129, które zapewniają mu większą prędkość, lepszą manewrowość i niezawodność. Dzięki nim samolot ma zdolność do osiągania prędkości naddźwiękowych bez potrzeby używania dopalaczy, co przekłada się na oszczędność paliwa i dłuższy zasięg.