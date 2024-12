Borsuk w produkcji. Najbardziej oczekiwana umowa nowego roku

Przedstawione zdjęcie może sugerować, że Huta Stalowa Wola nie ma zamiaru czekać na podpisanie kontraktu i oficjalne zamówienie od Ministerstwa Obrony Narodowej tylko rozkręca produkcję seryjną na własny koszt. W wielu przypadkach taki ruch byłby bardzo ryzykowany dla producenta z uwagi na brak gwarancji zamówienia.

Jednak w tym przypadku sytuacja przedstawia się w ten sposób, że nie można pytać, czy Ministerstwo Obrony Narodowej złoży zamówienie na BWP Borsuk, a kiedy? Bowiem Borsuk jest jednym z najbardziej wyczekiwanych kontraktów w całych Siłach Zbrojnych RP.

Krok wyprzedzający, jaki zrobiła Huta Stalowa Wola, może zdecydowanie przyśpieszyć dostawę borsuków do jednostek zmechanizowanych, które obecnie opierają swoje zdolności o przestarzałe BWP-1.

Na początku grudnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz, w "Sygnale Dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia, powiedział, że MON jest gotowy na Borsuka.

"Jesteśmy gotowi na Borsuka. Tylko, że tu chodzi o zdolności naszego przemysłu. Nie mam jeszcze sygnału z Agencji Uzbrojenia, że możemy podpisać ten kontrakt. Jesteśmy gotowi, mamy zabezpieczone pieniądze" - powiedział minister Kosiniak - Kamysz.

Dodając dalej:

"Mam zapewnienia, że w sprawie pojazdów Borsuk już wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik, ale jeszcze nie dostałem sygnału z Agencji Uzbrojenia, że możemy podpisać kontrakt. My mamy zabezpieczone środki, weźmiemy każdą ilość Borsuków"

Kilka dni wcześniej z kolei sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda w czasie briefingu prasowego w MON, że z niecierpliwością czeka na podpisanie umowy na bojowe wozy piechoty Borsuk.

"Jeżeli chodzi o Borsuka, to z niecierpliwością czekamy na podpisanie tej umowy. Niedawno zakończyły się badania kwalifikacyjne. Liczą się też terminy dostaw, a Huta Stalowa Wola jest już gotowa na dostawy pierwszych egzemplarzy dla Wojska Polskiego".

Występujący z nim szef Agencji Uzbrojenia generał brygady Artur Kuptel, powiedział, że w tej chwili Agencja Uzbrojenia oczekuje tylko i wyłącznie na ofertę cenową. Dodając, że więcej informacji należy się spodziewać na początku przyszłego roku, i że niewykluczone, że „dobre nowiny” pojawią się jeszcze w grudniu, lub na początku 2025 roku. Potem zaś w połowie grudnia w czasie obrad sejmowej komisji obrony narodowej szef Agencji Uzbrojenia mówił, że „negocjacje trwają i dopóki wszystkie warunki nie zostaną wynegocjowane, umowa nie ostanie podpisana”. Generał mówił także, że producent, czyli HSW jest przekonany, że do zakupu dojdzie: „jest pewien swojego produktu – zaryzykował produkcję na mocy umowy ramowej, bez umowy wykonawczej”. W sierpniu generał Kuptel mówił, że Borsuki będą pozyskiwane w potężnej ilości sztuk.

MSPO2024 - Ekspozycja PGZ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

BWP Borsuk to nowoczesny polski pojazd opancerzony zaprojektowany z myślą o wsparciu piechoty na polu bitwy. Jest to wóz przeznaczony do transportu żołnierzy, zapewniając im ochronę przed różnymi zagrożeniami, a jednocześnie umożliwiając wsparcie ogniowe i manewrowość w trudnym terenie.

Borsuk posiada nowoczesne opancerzenie, które zapewnia ochronę przed bronią strzelecką, odłamkami, a także bronią przeciwpancerną. Jest to pojazd klasy IV (według klasyfikacji NATO), co oznacza wysoką odporność na pociski dużego kalibru. Pojazd jest napędzany silnikiem wysokiej mocy, co zapewnia dużą mobilność zarówno w terenie, jak i na drogach. Borsuk jest w stanie poruszać się w trudnym terenie, co jest kluczowe podczas działań wojskowych w różnych warunkach.

Standardowo wyposażony jest w armatę kal. 30 mm, karabin maszynowy, oraz systemy przeciwpancernymi Spike. Borsuk jest projektowany jako wóz wsparcia piechoty, ale jego wszechstronność umożliwia użycie w różnych scenariuszach, takich jak transport żołnierzy, wsparcie ogniowe, czy także prowadzenie działań zwiadowczych. BWP Borsuk jest przewidziany do użytku przez Wojsko Polskie, ale jego konstrukcja sprawia, że może być używany również przez inne armie. Borsuk wpisuje się w potrzeby współczesnych armii, które wymagają mobilnych i dobrze opancerzonych pojazdów zdolnych do wsparcia piechoty w nowoczesnych konfliktach, w tym w walce w trudnym terenie, w miastach oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.